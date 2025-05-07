立法會操守｜新設分級處罰　梁君彥：與議助婚外情「中嘅機會多」

立法會主席梁君彥上月底提出制訂《立法會議員守則》，包括升格成立立法會監察委員會，加強監督議員履職及行為操守。梁君彥昨日透露，委員會將由13名議員組成，懲罰機制則約為五級，由書面警告至撤銷議員資格不等。



政界流傳今屆立法會內有個別議員疑涉婚外情，梁君彥表示，婚外情涉及私生活，是否違反操守由監察委員會按個案決定。他舉例指，若出軌對象是議員助理，出事的機會就會大些，因為議助由立法會支薪。



立法會主席梁君彥宣布正着手修改議事規劃。（梁君彥facebook）

月中提交守則文本 爭取７月完成修例

梁君彥在4月25日宣布，將在今屆立法會完結前制定新的立法會守則，引入多項措施完善履職監察、行為操守。他昨日與傳媒茶聚時重申，守則是綜合現有《議事規則》條款、法律列明的議員職責及中央對議員的期望等，讓希望參選立法會的人了解議員的行為標準。他預告，立法會秘書處本月中會提供守則文本，爭取在7月通過新守則及相關修例。

梁君彥透露，新的立法會監察委員會將由13名議員組成，由立法會主席擔任委員會主席，內會主席任當然委員，再選出一名總協調人。委員處理針對議員的具名投訴時，會議及調查過程會保密，但調查結果會公開。

梁君彥表示，與各黨派代表及不同界別的議員，就完善自我監督、優化立法會議員履職制度進行了好幾次交流。（梁君彥facebook）

梁君彥表示，與各黨派代表及不同界別的議員，就完善自我監督、優化立法會議員履職制度進行了好幾次交流。（梁君彥facebook）

處分視乎嚴重程度 輕則書面警告 重則取消議員資格

新守則包括序言及五個章節，列明議員職責、應有的行為操守、利益申報要求及調查和處分，等等。處分級別由輕至重大致分為書面警告和訓誡、公開動議議案譴責（情況嚴重可停職留薪）、根據基本法第七十九條第七款動議譴責（取消議員資格）。

被問到於什麼類型投訴屬違反守則時，梁君彥舉例指若議員涉及刑事或違法行為投訴，立法會會在執法部門處理並有裁決後才跟進，但若涉及操守與失職，委員會若掌握證據就可成立三人小組調查。

立法會作為治港架構重要一環，不僅參政議政能力備受關注，私德亦惹人注目。被問及若議員牽涉婚外情時會如何處理時，梁君彥稱要視乎情況和證據，若相關議員帶同太太澄清，「無證據下便無得做」，但若婚外情涉及議員助理，「中嘅機會多，因為助理是我們（立法會）畀人工」。