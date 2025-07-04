港澳辦證實徐啟方接任常務副主任　陪夏寶龍看望青聯港澳委員

中央港澳辦證實，中共中央組織部副部長徐啟方已空降港澳辦擔任常務副主任，接替調任香港中聯辦主任的周霽。



港澳辦發稿稱，今日（7月4日）上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京看望出席全國青聯十四屆全委會的港澳地區特邀委員，並與大家座談交流，分管日常工作的副主任徐啟方、副主任王靈桂、室務會成員向斌一同看望。團中央書記處第一書記阿東，團中央書記處常務書記、全國青聯主席徐曉參加活動。

7月4日，港澳辦主任夏寶龍看望全國青聯港澳地區特邀委員。（港澳辦）

港澳辦常務副主任分管日常工作，屬正部級，在其管理架構中排位僅次於辦主任。徐啟方調任該職的消息今日曝光，消息人士向《香港01》透露，他於本周三已到港澳辦工作。

徐啟方擔任中組部副部長時，曾兼任國家公務局局長，負責國家機構人事管理與中共幹部黨建工作，消息人士指，他調任港澳辦後，中央港澳體系的人事組織或面臨一次新的調整。

7月4日，港澳辦主任夏寶龍（中）看望全國青聯港澳地區特邀委員，分管日常工作的副主任徐啟方（左）共青團中央書記處第一書記阿東陪同出席。（港澳辦）

消息指，中組部副部刁徐啟方已履新中央港澳辦常務副主任。（資料圖片）

夏寶龍促青聯港澳委員做「一國兩制」事業捍衛者

夏寶龍對新一屆全國青聯港澳地區特邀委員表示祝賀和問候，希望大家牢記習近平主席殷切囑託，珍惜榮譽、勇於擔當，當好「一國兩制」事業的建設者和接班人。要團結帶領廣大港澳青年厚植家國情懷，做愛國愛港、愛國愛澳精神的傳承者；勇擔歷史使命，做「一國兩制」事業的捍衛者；發揮自身優勢，做港澳青年成長成才的引領者；把握時代機遇，做港澳加快融入國家發展大局的先行者，在建設強大祖國和美好香港、美好澳門的廣闊天地中綻放青春光彩。