01消息｜中組部徐啟方接任港澳辦常務副主任　擅長處理組織人事

中央港澳辦再有人事變動，據了解，中共中央組織部副部長徐啟方已調任中央港澳辦常務副主任，接替原本負責該職的周霽，後者5月底調任香港中聯辦主任。



港澳辦常務副主任屬正部級官員，消息人士向《香港01》透露，徐啟方在本周三（7月2日）下午已到港澳辦上班，而他作為一名在人事與組織方面具豐富經驗的官員，此次調動意味港澳辦，以至整個中央港澳體系的人事組織或面臨一次新的調整。



徐啟方長年在陜西工作 2022年入中組織處理黨建人事

徐啟方是陝西漢濱人，現年60歲，仕途長期在陝西省工作，官至陝西省副省長。2021年諣任海南省委常委兼組織部長，其後升為海南省委副書記、政法委書記等職。2022年10月調任中共中央組織部副部長，2023年2月至今年2月兼任國家公務員局局長。他履新中組部副部長後首次亮相，是出席中共二十大其中一場記者會，介紹堅定不移全面從嚴治黨，推進新時代黨建等工作。

消息指，中組部副部刁徐啟方已履新中央港澳辦常務副主任。（資料圖片）

港澳辦原常務副主任周霽5月底來港接掌中聯辦

中共中央組織部簡稱中組部，是中共中央主管人事、黨建工作的部門，負責對中共幹部系統的宏觀管理，包括管理體制、政策法規、幹部人事制度改革等方面的規劃、研究、指導等，以及對中央管理單位的領導班子換屆、調整、任免等提出建議。另亦負責中共幹部人才培訓與教育。

7月1日早上，中聯辦舉行升國旗儀式，5月30日履新的周霽首度以中聯辦主任身份參與。（中聯辦）

港澳辦常任副主任分管港澳辦辦日常工作，在其管理架構中排位僅次於辦主任。周霽由2023年7月起擔任港澳辦常務副主任，至今年5月30日調任香港中聯辦主任。