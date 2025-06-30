回歸28周年｜港澳辦發文稱香港「好事連連嚟」　經濟穩定復蘇向好

明天（7月1日）是香港回歸祖國28周年。國務院港澳辦今日（30日）發表署名「港澳平」的文章，以《堅定篤行 團結奮進——寫在香港回歸祖國28周年之際》為題。文章從維護國安法治體系、經濟發展、民生改善、內聯外通四方面出發，讚揚特區政府和社會各界眾志成城，推動「一國兩制」實踐。



經濟發展方面，「港澳平」形容香港「穩定復蘇向好，新動能新優勢不斷聚集增強」，還列舉外國商會調查說，許多會員表示未來會加大對港投資，對月木日港信心「從來沒有像今天這麼堅定」。



3月19日，「23條立法」《維護國家安全條例草案》在立法會通過三讀，行政長官李家超在發言後與一眾立法會議員大合照。（梁鵬威攝）

讚港府與各界眾志成誠推動「一國兩制」實踐

文章開門見山形容香港在回歸祖國28周年之際「好事連連嚟」，隨即列舉香港再被評為全球最自由經濟體、國際金融中心地位穩居世界第三、競爭力亦升至第三，以及國際調解院落戶香港、三所大學進入全球50強等成績，指出這是香港從由亂到治邁向由治及興、日益煥發蓬勃活力的生動寫照。

「港澳平」指出，現屆特區政府在中央支持下，挑起香港當家人和治理香港第一責任人的重擔，主動識變應變求變，勇於擔當、銳意改革、積極進取，團結香港社會各界共同奮鬥，全面推動特區各項事業邁上新台階。

文章列出四個領域，說明特區眾志成城推動「一國兩制」實踐。在維護國安方面，文章指出，香港國家安全法治體系持續完善，愛國愛港主流價值觀日益深入人心，舉例去年3月全票通過《維護國家安全條例》、政府和各界開展愛國教育和國家安全教育、香港國安展覽廳有逾85萬人參觀等。

2025年七一回歸紀念日，推出過百項慶回歸活動及優惠，其中電車一連3日免費任搭。（香港中國企業協會）

引述外國商會調查：對香港信心「從未像今天這麼堅定」

至於香港經濟發展，「港澳平」形容為「穩定復甦向好，新動能新優勢不斷聚集增強」，舉例2023年香港順利走出疫情後，本地生產總值連續9個季度保持增長，2024年全年突破3萬億港元，且國際金融、航運、貿易中心地位更加穩固。

文章引述外國商會調查結果，論述外界對港經濟的信心：超過七成的會員認為在港經營順利，許多會員稱未來會加大對港投資，有人說對香港的信心「從來沒有像今天這麽堅定」。

元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，至今有1,300伙已派鎖匙。（資料圖片／周令知攝）

讚揚港府穩步推進北都建設

「港澳平」還誇讚港府的民生工作提速提質，令社會和諧穩定，基礎更加夯實。包括房屋土地供應加快，推出「簡約公屋」以縮短公屋輪候時間、落實《基層醫療健康藍圖》、取消強積金「對沖」等。

內聯外通方面，文章指香港的獨特地位優勢進一步鞏固提升，高水平對外開放平台作用日益凸顯，包括積極對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」，以及穩步推進前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區、北部都會區建設。

「港澳平」總結，香港進入新的發展階段，正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，加快由治及興的路向更明晰、信心更堅定、動力更充沛。「相信有中央政府的大力支持，有偉大祖國作堅強後盾，香港特區政府和社會各界一定會堅定篤行、團結奮進，不斷開創香港更加璀璨輝煌的明天！」