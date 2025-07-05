林定國籲教師勿做「人肉錄音機」　需以真誠自信傳授法治價值

律政司司長林定國今日（7月5日）表示，要培養下一代的法治價值觀，最適合由從事青年事務人士及未來的教師着手，呼籲他們切勿太過依賴有關國家憲法、基本法及國安法相關的教材，變成「人肉錄音機」。林定國強調，教授法治價值觀時需要有足夠的信念和信心。



法治價值觀需從小培養 青年工作者成關鍵橋樑

林定國出席法治教育領袖培訓計劃第三階段課程的開課儀式。他在致辭時指出，法治教育不僅是傳授法律知識，更重要的是培養價值觀，如從小培養孝順、勤勞等品德一樣。因此，從事青年事務人士及未來的教師均成為推廣法治理念的理想人選。

有關國家憲法、基本法及國安法相關知識方面，教育局或其他機構已提供很多書面教材及資料，但林定國呼籲教師要警惕不要太依賴教材，變成「人肉錄音機」，將教材由頭讀到尾便作罷。

律政司司長林定國指法治教育不僅是傳授法律知識，更重要的是培養價值觀。（林定國facebook）

教授法治價值觀的兩大核心：信念與信心

林定國稱，教授法治價值觀時，要有信念和信心，即代表教育者需對法治或者整個法治概念有真誠的信念，相信這對香港是很重要的事情；亦要有足夠信心，需放膽去說，避免因怕說錯或有避忌而少說一點，甚至依書直說。

他期望透過培訓計劃，以較全面的方法，由淺入深、化繁為簡，增加參加者對於法治環境的信念，以及向其他人介紹法治知識的信心。

法治教育領袖培訓計劃基礎課程橫跨兩個周六，內容涵蓋與法治和日常生活相關議題，學員為約120名來自18區地區青年委員會、地區青年發展及公民教育委員會和香港教育大學的代表。（林定國facebook）

法治教育領袖培訓課程 120名青年參加

林定國重申，法治教育領袖培訓課程等於派一顆「定心丸」，讓從事青年事務人士及未來的教師打支「強心針」，讓其更加有信心和信念去履行將來向其他人傳授法治理念的工作。他直言，學員「夠膽」問，他便「夠膽」回答，亦希望藉此課程增加學員對法治的信念，讓其更加有信心去履行將來法治教育及價值觀培養的責任和工作。