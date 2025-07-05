林定國籲教師勿做「人肉錄音機」　需以真誠自信傳授法治價值

撰文：鄭宇霞
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律政司司長林定國今日（7月5日）表示，要培養下一代的法治價值觀，最適合由從事青年事務人士及未來的教師着手，呼籲他們切勿太過依賴有關國家憲法、基本法及國安法相關的教材，變成「人肉錄音機」。林定國強調，教授法治價值觀時需要有足夠的信念和信心。

法治價值觀需從小培養　青年工作者成關鍵橋樑

林定國出席法治教育領袖培訓計劃第三階段課程的開課儀式。他在致辭時指出，法治教育不僅是傳授法律知識，更重要的是培養價值觀，如從小培養孝順、勤勞等品德一樣。因此，從事青年事務人士及未來的教師均成為推廣法治理念的理想人選。

有關國家憲法、基本法及國安法相關知識方面，教育局或其他機構已提供很多書面教材及資料，但林定國呼籲教師要警惕不要太依賴教材，變成「人肉錄音機」，將教材由頭讀到尾便作罷。

律政司司長林定國指法治教育不僅是傳授法律知識，更重要的是培養價值觀。（林定國facebook）

教授法治價值觀的兩大核心：信念與信心

林定國稱，教授法治價值觀時，要有信念和信心，即代表教育者需對法治或者整個法治概念有真誠的信念，相信這對香港是很重要的事情；亦要有足夠信心，需放膽去說，避免因怕說錯或有避忌而少說一點，甚至依書直說。

他期望透過培訓計劃，以較全面的方法，由淺入深、化繁為簡，增加參加者對於法治環境的信念，以及向其他人介紹法治知識的信心。

法治教育領袖培訓計劃基礎課程橫跨兩個周六，內容涵蓋與法治和日常生活相關議題，學員為約120名來自18區地區青年委員會、地區青年發展及公民教育委員會和香港教育大學的代表。（林定國facebook）

法治教育領袖培訓課程　120名青年參加

林定國重申，法治教育領袖培訓課程等於派一顆「定心丸」，讓從事青年事務人士及未來的教師打支「強心針」，讓其更加有信心和信念去履行將來向其他人傳授法治理念的工作。他直言，學員「夠膽」問，他便「夠膽」回答，亦希望藉此課程增加學員對法治的信念，讓其更加有信心去履行將來法治教育及價值觀培養的責任和工作。

課程導師包括終審法院非常任法官陳兆愷、全國人大常委及立法會議員李慧琼、選委界立法會議員簡慧敏，以及法治教育督導委員會成員何建宗博士及教育大學國家安全與法律研究中心總監顧敏康。（林定國facebook）
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