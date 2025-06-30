林定國訪問｜新型國安風險「隱蔽」　須持續完善法例維護香港地位

《香港國安法》實施五周年之際，港澳辦主任夏寶龍赴港調研，出席論壇時提醒香港要貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展，必須統籌好外部安全和內部安全，更加重視非傳統安全，以新安全格局保障新發展格局。律政司司長林定國接受《香港01》等傳媒訪問時指出，「總體國家安全觀」中的「大安全」概念涵蓋多個不同領域，非傳統安全未來可能涉及科技、數據或網絡等領域，特區政府府要持續監察相關領域的動態，會考慮透過法律手段盡量減少風險發生的可能性。



6月21日，「香港國安法公布實施5周年論壇」，出席的包括港澳辦主任夏寶龍。（廖雁雄攝）

總體國家安全觀關鍵在於「總體」 需突出大安全理念

夏寶龍出席「香港國安法公布實施5周年論壇」時發表主旨致辭，提及總體國家安全觀關鍵在於「總體」，突出大安全理念，涵蓋傳統安全領域和非傳統安全領域，表示要更加重視貿易打壓、金融風險、虛假資訊傳播、海外利益保護等非傳統安全。

林定國指港府會密切留意新興領域會否出現潛在的國安風險。（廖雁雄攝）

大安全理念涵蓋不同領域 要了解敵對勢力針對香港原因

對於夏寶龍提及的「大安全」理念，林定國認為是指涵蓋多個不同領域的安全概念，即除了傳統安全領域外，還包括一些新興領域及新範疇。他表示，在當前地緣政治競爭背景下，需要深入思考為何某些勢力要針對香港，其根本目的究竟是什麽？他認為，其根本目的是遏制中國發展，而最直接的策略就是削弱香港在國家發展中的貢獻，破壞香港作為國際都市的功能定位。

敵視中國的國家或勢力，將會通過「去國際化」和「去功能化」手段，企圖破壞外界對香港的信任，阻撓香港與國際的交流合作，最終削弱香港作為國際金融、貿易和航運中心的地位。 律政司司長林定國

對此，他表示必須保持高度警惕，因為香港的未來發展必須保持其國際大都市的核心定位。

林定國指，敵對勢力會意圖將香港去功能化。（廖雁雄攝）

傳統國安風險低 須防利用網絡輿論與科技手段針對香港

《香港國安法》及《維護國家安全條例》相繼落實及實施後，社會轉趨緩和。林定國指，「打打殺殺」等傳統形式的國安風險發生的可能性相對較低，但從國際經驗來看，他表示更多會採用較為隱蔽的方式，例如通過網絡輿論、科技手段等來削弱香港的競爭優勢。他指，港府會持續完善相關法例，數月前通過的《保護關鍵基礎設施( 電腦系統) 條例》 就是其中之一。

新型國安風險難以準確預測其發展方向，是否意味港府要繼續修訂新法例，以防範潛在風險？林定國認為，新範疇主要集中在科技進步方面，例如未來可能涉及科技、數據或網絡等領域的相關問題，港府要採取密切關注的態度，持續監察相關領域的動態；一旦出現需要處理的情況，會考慮如何透過法律手段，盡量減少這些風險發生的可能性。

林定國認為，需持續完善法律制度體系，營造有保障的環境，吸引國際社會來港營商。（廖雁雄攝）

法治如何助力發展？ 林定國：外商關注香港有否健全法律保障

中央對港的論調不再僅限於「安全」，而是講求安全與發展「雙軌並行」，夏寶龍致辭中更提及善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展。被問及法治在香港發展中應擔當什麼角色時，林定國指出，香港要維持在國際金融與貿易等領域的地位，都離不開健全的法律保障。

無論是金融中心還是貿易中心的建設，關鍵都在於為何國際社會願意選擇香港作為相關業務的樞紐，本質上取決於能否提供健全的法律保障，包括透明的制度、相對明確性的制度，即可預料的環境。 律政司司長林定國

不過，他亦解釋，上述工作並非由律政司單獨完成，律政司承擔的一個重要職能是協同各政策局持續優化各類法律法規。他舉例道，近期推出的公司遷冊制度，就是律政司協助相關政策局共同起草的法例，旨在吸引更多海外注冊公司遷冊來港，從而鞏固香港作為國際金融中心和貿易樞紐的地位。

在爭議解決領域，無論是仲裁還是調解機制，林定國表示都在持續優化相關制度，並加強與國際及內地的司法協作。他認為這些舉措實際上強化了香港「外聯內通」的戰略定位，同時表示香港的發展始終離不開充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色。當中他特別關注的是，如何善用香港的法律服務優勢及爭議解決中心功能，切實履行好這種連接與增值的關鍵職能。