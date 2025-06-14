逾百法律學生赴內地實習　林定國冀助推銷香港法律制度好處

律政司司長林定國今日（6月14日）在「香港青年內地法律專業實習計劃2025」啟動禮上表示，「一國兩制」要取得成功，先決條件是香港與內地人之間互相理解及信任，他期望參與計劃的學生做好香港的推銷員，向內地律師或朋友分享香港法律制度的好處。



林定國：香港學生受普通法訓練 要學懂用謙卑心接觸內地制度

林定國為啟動禮致辭時指出，不希望香港與內地因制度差異而導致彼此不充分信任。他表示，香港奉行普通法制度，法治水平在全球處於較領先的位置，香港學生在此制度下訓練出來，難免產生驕傲及優越感，但他寄語學生用謙卑的心及態度接觸內地法律制度，多了解兩地制度有何不同，內地制度又如何與普通法配合。

我們是很需要認識國家的，認識國家需要去投入他們的生活，所以我很鼓勵你們，只要不做一些違規的事，可以盡量放縱一下。 律政司司長林定國

律政司香港國際法律人才培訓學院舉辦為期兩天的「2025年內地民商事法律實務課程」，專門為本地法律業界教授內地民商事法律及實務運作，以促進香港與內地法律和爭議解決業界的交流。周五（6月13日）的課堂有逾160人出席。（林定國facebook）

實習為期約1個月 學生將赴北京上海部委企業及事務所

「香港青年內地法律專業實習計劃」由國際青年法律交流聯會籌辦，2017、2018、2019、2023及2024年度均曾舉行。今年有109名來自本港、內地、英國等地的法律系學生參與，人數為歷屆最多。學生將在本月底前往北京及上海的部委、企業、大型律師事務所等機構，進行為期約1個月的實習。