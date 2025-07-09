羅淑佩訪問波爾多　用28個字概括對擦亮香港旅遊品牌啟示

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在旅遊發展局主席林建岳陪同下，到訪法國波爾多。她在當地時間星期一（7日）與當地多位政商界人士會面，包括法國旅遊部部長、波爾多市長及波爾多葡萄酒行業協會主席等，討論香港與波爾多合作的機會。另外，她亦參觀了葡萄酒博物館和兩家酒莊。



羅淑佩在社交網頁分享行程體會，指當地官員與酒商都在為開拓新市場和迎合年輕一代追求性價比、新花樣和對新品牌忠誠度較低的特徵而動腦筋，旅發局的美酒佳餚巡禮正好為他們提供上佳機會，並且有助他們在中國和亞洲其他市場推廣，達至互利共贏。



羅淑佩（中）在旅遊發展局主席林建岳（左）陪同下，與波爾多葡萄酒行業協會主席Allan Sichel（右）會面。（政府新聞處圖片）

與波爾多葡萄酒行業協會主席會面

法國當地時間周一上午，羅淑佩與波爾多葡萄酒行業協會主席Allan Sichel會面，與負責向全球推廣波爾多葡萄酒的波爾多葡萄酒行業協會探討與香港加強合作的機會。她強調，港府致力舉辦標誌性盛事，包括每年一度的香港美酒佳餚巡禮，為旅客帶來獨特體驗。

她邀請波爾多葡萄酒行業協會進一步更好地利用香港這個平台，向中國內地和亞洲其他市場推廣波爾多葡萄酒。雙方討論以創新方式吸引全球觀眾，以進一步提升活動的吸引力。

與波爾多市長會面介紹美酒佳餚巡禮

隨後，羅淑佩與波爾多市長Pierre Hurmic、波爾多副市長Céline Papin和波爾多旅遊及會議辦公室主席Brigitte Bloch會面。在會上，羅淑佩重點提到港府和旅發局希望以美酒佳餚巡禮的獨特品牌為基礎，將其打造為促進文化交流的平台，並加強香港與波爾多的聯繫。Pierre Hurmic則表示，熱切希望透過積極參與美酒佳餚巡禮，提升波爾多葡萄酒在中國和亞洲市場的影響力。

羅淑佩（左三）在旅遊發展局主席林建岳（右二）陪同下，與波爾多市長Pierre Hurmic（右三）會面。（政府新聞處圖片）

當日下午，羅淑佩與傑出葡萄酒之都主席Jacques Faurens、波爾多工商總會會長Pascal Faugère和Vinexposium行政總裁Rodolphe Lameyse會面，討論在目前的經濟狀況下，行銷波爾多葡萄酒所面對的挑戰，以及舉辦國際貿易展覽會和活動的最佳實踐方法。羅淑佩強調香港與波爾多有合作的潛力，可提升彼此作為全球旅遊目的地的吸引力。

羅淑佩（右三)與傑出葡萄酒之都主席Jacques Faurens（左一）會面。（政府新聞處圖片）

與法國旅遊部部長會面商促進港法旅遊方面聯繫

羅淑佩亦與法國旅遊部部長Nathalie Delattre會面，商討促進香港和法國在旅遊方面的聯繫。羅淑佩強調香港的獨特旅遊資源，包括美食、藝術、體育、傳統節日、盛事和迷人的戶外美景，均是香港吸引法國旅客的主要事物。

她介紹10月舉行的2025香港美酒佳餚巡禮是提升波爾多葡萄酒知名度的絕佳機會。Nathalie Delattre則重申，香港與法國在葡萄酒和其他領域有緊密聯繫，並表示致力促進兩地雙向旅遊的合作。

羅淑佩(右二)與法國旅遊部部長Nathalie Delattre（左二）會面。（政府新聞處圖片）

參觀葡萄酒博物館及酒莊 對展品創意敍事方式留下深刻印象

羅淑佩在講解員導覽下參觀波爾多標誌性的文化中心——波爾多葡萄酒博物館。這座葡萄酒博物館致力弘揚世界葡萄酒文化，其沉浸式的感官體驗展品為參觀者帶來葡萄酒從古代文明到現代釀酒探索歷程。

羅淑佩對展品的創意敍事方式留下深刻印象，並指出香港有潛力開展類似構思來推廣文化遺產。

羅淑佩參觀波爾多葡萄酒博物館。（政府新聞處圖片）

羅淑佩在社交網頁發文稱，她與法國及波爾多當地政府官員，以及酒商、酒莊主人接觸時發現，他們都在為如何開拓新市場和迎合年輕一代追求性價比、新花樣和對品牌忠誠度較低的特徵而動腦筋。她由此獲得新的啟示，擦亮香港旅遊品牌的重要工作是：開拓新市場、吸引年輕人、提升性價比、搞新花樣、重新建立「顧客忠誠度」。