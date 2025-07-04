羅淑佩訪法見文化部官員　推銷打造大型博物館活動中心願景

文化體育及旅遊局局長羅淑於7月3日抵達法國首都巴黎，展開六日訪法行程。她抵埗後隨即參觀巴黎迪士尼樂園，隨後拜會了中國駐法大使鄧勵，以及與法國文化部秘書長Luc Allaire會面。



與法國官員會晤期間，羅淑佩表示希望促進香港與法國更緊密交流，並強調兩地在不同領域的合作機會。她提出將香港打造成大型博物館活動中心的願景，雙方均表達積極的合作意向，強化香港與法國在藝術、影視及設計等文化領域的夥伴關係。



羅淑佩（左）拜會中國駐法大使鄧勵（右），她表示希望促進香港與法國更緊密交流，並強調兩地在不同領域的合作機會。（政府新聞處）

中國駐法大使：香港是藝術品交易中心潛在市場

羅淑佩在巴黎首日行程，拜會了中國駐法國大使鄧勵。鄧勵闡述了對香港作為中外文化交流中心重要性的見解，提出香港應充分利用其獨特優勢，並稱香港是發展藝術品交易中心的潛在市場。

羅淑佩（右）與法國文化部秘書長Luc Allaire（左）會面後交換禮物。（政府新聞處）

法國官員認同法港兩地有緊密文化連結

羅淑佩與法國文化部秘書長Luc Allaire會面時，強調香港致力促進區域和全球文化交流。她指出香港作為充滿活力的平台，在向社區推廣多元文化的同時，亦在世界舞台上展示中華文化，藉此分享將香港打造成為舉辦大型博物館活動中心的願景。

雙方均認同香港與法國擁有緊密而充滿活力的文化連結，跨越文化表演、藝術及博物館展覽、電影製作、時尚與設計等領域。雙方亦表達了積極拓展合作的共同意向，並重申未來將致力於進一步深化兩地的文化聯繫和夥伴關係。

羅淑佩（中）參觀巴黎迪士尼樂園期間，親身了解樂園的最新發展。（政府新聞處）

參觀巴黎迪士尼樂園期間，羅淑佩向巴黎迪士尼樂園總裁Natacha Rafalski分享香港迪士尼樂園度假區剛開展其20周年慶祝活動，她指出兩個樂園均為世界級旅遊目的地，將為訪客帶來全新體驗。

除了巴黎，羅淑佩還將到波爾多，與葡萄酒業界貿易代表會面，探討合作與交流機遇。她將於下周三返港，離港期間由副局長劉震署任文化體育及旅遊局局長。