大埔健康中心用地政府允研建停車位　民建聯改口風：糾纏得不償失

大埔市中心泊車位長期供不應求，位於大埔安邦路、近4,500平方米的前大埔賽馬會泳池用地，目前用作臨時停車場，提供逾200個車位。醫務衞生局去年建議興建社區健康中心大樓，惟以挖掘成本高昂為由，放棄當區一直爭取興建公眾停車場的建議，引起議員批評。大埔區議會一個委員會昨天（11日）開會討論，醫務衞生局拒絕派代表出席，書面回覆稱正研究大樓興建公眾停車位的可行性，適時報告結果。



會上，議員不滿醫衞局拒派官員出席，轟當局「一路逃避都唔係辦法，一定要捉佢上來」。經民聯四名區議員羅曉楓、陳灶良、李華光、余智榮繼續力爭興建停車場，「唔好用工程延遲作為藉口大返區議會」。原本爭取建停車場的民建聯區議員黃碧嬌、胡綽謙、梅少峰口風放軟，「再糾纏喺泊車位得不償失」，並指停車位不足「可以褪後一步」。



空置超過20年的前大埔賽馬會泳池，擬設置社區健康中心大樓。（資料圖片／陳浩然攝）

大埔前賽馬會泳池用地將建社區大樓 地庫棄建公眾停車場

自1999年起荒廢的大埔安邦路前大埔賽馬會泳池用地，佔地近4,500平方米，政府去年9月向大埔區議會交代擬建大埔社區健康中心大樓，將提供醫管局健康中心、大埔地區康健中心、母嬰健康院等服務。惟大樓地庫只用作興建分區圖書館，理由是建築署初步研究得出，根據該用地的高度限制，如需同時設置圖書館及公眾停車場，需要至少4層地庫的深層挖掘，建造成本十分高昂，並不符合成本效益。

空置超過20年的前大埔賽馬會泳池的地盤面積約4,500平方米。（資料圖片／陳浩然攝）

醫衞局拒派官員赴區議會交代 書面覆研究公眾停車位

大埔區議會社會福利、房屋及發展規劃委員會昨天開會討論，醫務衞生局拒絕派代表出席，書面回覆稱雖然增設停車場可能牽涉放寬大樓的高度限制，並影響工程時間表，考慮到區議會認為增設停車場尤為重要，政府現正研究於擬建大樓中納入公眾停車位的可行性，配合當區對泊車設施的需求，並將適時向區議會報告研究結果。

空置超過20年的前大埔賽馬會泳池的地盤面積約4,500平方米。（資料圖片／陳浩然攝）

經民聯羅曉楓促建停車場「唔好用工程延遲做藉口」

動議加入議程討論大樓興建停車場的經民聯四名區議員羅曉楓、陳灶良、李華光、余智榮表示，目前大埔區整體泊車位⻑期短缺，不論住宅區、商業地段或公共設施周邊泊車困難情況普遍，為駕駛人士帶來不便，預料未來康健中心啟用後，將吸引大量市⺠前往求診及接受服務，屆時如未有相應配套，對區內交通構成額外壓力。

經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，選址是大埔市中心黃金地皮，政府常強調一地多用的原則，故議員一直倡議大樓興建地下停車場。（資料圖片／梁鵬威攝）

會上，委員會主席、經民聯大埔南區議員羅曉楓表示該用地是大埔市中心最後一塊黃金地皮，原本提供200個車位，「你係一次過無晒任何車位時，政府部門要充分考慮車位去邊度，唔好用放寬高度限制，同埋會延遲時間作為藉口」，不滿當局解釋建停車場要重新向城規會申請，「唔好用一個咁嘅方法大返區議會」。

同屬經民聯的李華光要求當區交代如果興建公眾停車場，是否令工程延遲。當區的大埔北區議員駱小鸞同樣認為大樓興建公眾停車位有迫切性，因用地位處大埔區市中心，高度關注需要增設停車位。

鄉事派當然議員林奕權支持大樓必須興建公眾停車場，不滿當局拒派代表出席會議。（李澤彤攝）

林奕權轟醫衞局拒派代表出席：逃避唔係辦法，要捉佢上來

鄉事派當然議員林奕權支持大樓必須興建公眾停車場，不滿當局拒派代表出席會議，「如果一路逃避都唔係辦法，一定要捉佢上來同大家介紹一下，拖咗好多個月已經，佢咁拖時間先會延長，唔拖就唔會延長咁多」，坦言大樓內的60個車位只供政府使用，對一般市民而言等如無停車位。

地區委員會界別議員陳笑權同樣不滿醫衞局拒派代表出席，笑言「琴日（會議）講專線小巴，咁細一條線，小巴公司都走上來啦」。（資料圖片／張浩維攝）

地區委員會界別議員陳笑權同樣不滿醫衞局拒派代表出席，笑言「琴日（會議）講專線小巴，咁細一條線，小巴公司都走上來啦」，質疑作為一地多用的大埔社區健康中心大樓，為何不興建公眾停車場，「個個議員都想盡快解決，做唔到你咪講個時間表畀我聽囉，呢個係我哋責任，我哋講咗佢唔做係佢問題，好過我哋講都唔講呀嘛。」

黃碧嬌表示要體恤整體醫療需求，直言「停車位不足可以褪後一步」，想盡快令大樓投入服務，加強基層醫療。（廖俊升攝）

民建聯口風放軟

黃碧嬌：停車位不足褪後一步 梅少峰：再糾纏得不償失

原本爭取建停車場的民建聯區議員黃碧嬌、胡綽謙、梅少峰口風放軟，其中黃碧嬌表示要體恤整體醫療需求，直言「停車位不足可以褪後一步」，想盡快令大樓投入服務，加強基層醫療。黨友梅少峰直言「醫療需求大過泊車位需求，如果要嘥多幾年時間或者撥款，令到康健中心延遲，我覺得未必對大埔居民正面影響」，又指再糾纏在泊車位問題會得不償失，不希望再浪費時間。

大埔北區議員胡綽謙建議將地庫的圖書館搬上其他樓層，騰空地庫用作停車場，「適當車位都係必須」，不過表示如果研究後認為不可行，「唔會再喺呢個位再糾纏」。（胡綽謙Facebook相片）

當區大埔北區議員胡綽謙建議將地庫的圖書館搬上其他樓層，騰空地庫用作停車場，「適當車位都係必須」，不過表示如果研究後認為不可行，「唔會再喺呢個位再糾纏，坦白講基層醫療需求比泊車位更加重要」，若未能爭取，都不想因停車位問題拖延多年。