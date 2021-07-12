前大埔賽馬會泳池用地荒廢22年　政府盼放寬高度限制建地區大樓

撰文： 高振東 最後更新日期： 2021-07-12 19:32

位於安邦路、近4,500平方米的前大埔賽馬會泳池用地自1999年丟空至今，大埔區議會醫療、教育及社會服務委員會今日（12日）提及該用地的發展大綱進程。食物及衞生局指，早年已預留用地興建「地區康建中心」，例如地區康健中心、醫管局社區健康中心、衞生署學生健康服務中心及健康評估中心等，配合該區居民的建議，該用地亦會計劃加設圖書館及停車場等社區設施。不過，由於用地有高度限制及地盤面積有限，政府與居民對於興建方案至今仍未達成共識。

由於大埔區土地所限，社區設施一直不足以應付該區人口增長，加上該用地被空置超過20年，浪費土地資源，居民早已達成共識，要求該空置用地提供圖書館及自修室等設施，加上區內泊車位不足，居民亦要求在該用地增設停車場以增加車位，減少大埔中心一帶違泊問題。

食物及衞生局回覆指，若然要在該用地興建地庫，同時設置圖書館及公眾停車場等多項設施，將需要至少挖掘4層的工程，興建成本亦會變高，不符成本效益。因此正研究以各種減少深層挖掘的方法，亦希望區議會可考慮向城市規劃委員會提交有關用地放寬樓宇高度限制的建議，令圖書館可建於地面，騰出地庫空間設置更多公眾停車位，降低工程造價以善用公帑。

區議員：向高發展通風受阻

大埔區區議員區鎮樺透露，居民多年前已經對於該大廈高度限制問題有所讓步，由初期建議的3至4層，讓步至現在7至8層。曾有大埔中心居民提出，興建過高的層數，會使由南北風道吹進安邦路一帶的通風受阻，影響空氣流通，加上大樓過高，會令附近眾多食肆排出油煙和道路車輛排出的廢氣不易被吹散，因此不接受當局對於再度放寛高度限制的建議，以免影響附近居民生活及惹來反感。