陳茂波訪首爾｜嘆當地人受地緣政治影響少來港　對香港認知有落差

財政司司長陳茂波總結上周的三天首爾訪問行程，提到此行向當地金融、貿易、工商和創科界等介紹香港最新發展和機遇，並與當地金融監管機構、風投基金，以及資產管理業者交流，認為整體而言過去幾年受疫情和地緣政治的影響，當地人少來港，對香港情況的認知亦存在一定落差。



財政司司長陳茂波在韓國首爾出席「韓國——香港商務午餐會」。在午餐會上與首爾經濟副市長Joo Yong-tae（右二）、韓國大韓商工會議所國際通商本部長Kevin Lee（左一），以及香港駐東京經濟貿易首席代表歐慧心合照。(陳茂波網誌)

在港韓資機構證券交易額逾1.5萬億港元 是去年的2.8倍

陳茂波在網誌表示，去年九月以來香港金融市場的強勁表現，以及新股集資活動蓬勃，吸引韓國金融界的注意，一來出於看好香港證券市場前景及分散資產配置風險，二來出於看好整個大中華地區的創科發展和商業化潛力，形容他們對投資香港及內地市場興趣濃厚。

舉例來說，今年首五個月，在港的韓資持牌機構的證券交易總額已超過1.5萬億港元，是去年全年的2.8倍；韓國的投行也是多隻在港上市新股的基石投資者。 財政司司長陳茂波

財政司司長陳茂波上周到韓國首爾訪問三天，聚焦向當地金融、貿易、工商和創科界等推介香港最新發展和機遇。(陳茂波網誌)

陳茂波說香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，有多間世界級的大學和卓越的科研能力，加上粵港澳大灣區蓬勃的創科和先進製造業生態，能協助雙方的科企，特別是從事人工智能、生物醫藥技術、智慧城市、綠色科技等企業，加強合作，讓彼此的創新理念和前沿技術找到更多的應用場景、更好的商業化機遇。

我們歡迎韓國企業和高校與香港探討更多合作項目，並槓桿粵港澳大灣區的優勢和潛能，共同開創新機遇。 財政司司長陳茂波

他說在當前的國際變局下，區域內的合作愈趨重要，結交新伙伴、開拓新市場、吸引新資金、共謀互惠發展，對提升雙方經濟韌性和競爭力有所裨益。未來，港府會繼續推動香港與亞洲區內不同經濟體之間的多層次互動，包括舉辦更多金融、創科、經貿以至文化藝術、教育等方面的交流活動，促進認識和理解，為加深友誼、加強合作奠下更堅實的基礎。