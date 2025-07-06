韓國現投資港股熱潮 陳茂波本周訪首爾加強推介

財政司司長陳茂波表示, 本周將出訪韓國首爾，向當地的基金界、機構投資者和金融機構等介紹香港市場的最新發展，包括上市集資、ETP及數字資產等。陳茂波指出，韓國投資者近期對香港金融市場的興趣正進一步增加，今年2月投資在港股的金額就創近三年新高 ，他相信此行將進一步增加他們對香港市場的興趣和參與度。



陳茂波：本港IPO申請較年初倍增 包括中東及東南亞企業

陳茂波今日（7月5日）發表網誌，指出港股勢頭持續向好，今年上半年恒生指數累計上升20%，超過4,000點，以點數計是歷來最大的上半年升幅。股市交投增加，新股市場更為活躍，上半年共完成了42宗首次公開招股發行（IPO），已較去年全年多約22%，暫列全球第一，而且申請在港IPO的個案正在快速增加，至今已收到約200宗申請，較年初時的數字倍增，當中包括來自中東和東南亞的企業。

今年上半年恒生指數累計上升20%，超過4,000點，以點數計是歷來最大的上半年升幅。( 資料圖片)

陳茂波表示，這一方面反映港股升勢正吸引更多企業加快推進上市計劃，同時也顯示過去這段時間對內對外的宣傳推廣工作漸見成效。他分析，港股過去這段時間的升勢中，資金主要追捧科技類股份，並帶動科技股相關的衍生產品交投也顯著增大。與不同類型資產掛勾的「交易所買賣產品」（Exchange Traded Products, ETP）成為近年支持港股流動性的生力軍。他根括，

ETP規模較去年升74% 陳茂波：創新帶增量促發展

陳茂波介紹，本港目前共有超過210隻ETP產品上市。截至今年5月，合共管理資產規模接近5,100億元，較2020年增加了約30%，相關的日均成交額在同期更顯著增加5倍，增至約400億元。在ETP類別中最為市場熟悉的ETF，近年也持續有新發展，包括海外ETF在香港跨境掛牌 （cross-listing）。截至今年6月，在港上市的數字資產ETP的資產規模達47億港元，較去年同期上升74%。

陳茂波早前出席亞洲開發銀行年會時，與意大利中央銀行行長Fabio Panetta會面，介紹香港最新的經貿和金融發展情況。（陳茂波facebook）

陳茂波概括，如果細看港股的交易數據，不難發現的是創新帶來增量、增量促進發展，希望透過更多制度創新與產品創新，更好槓桿環球市場資源，鞏固提升香港亞太區首選ETP樞紐的地位。