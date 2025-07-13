網約車發牌｜何敬康不滿無交代發牌數目：會不會構成「叫車難」？

網約車合法化勢在必行，規管框架最快本月內出爐，車輛發牌擬設上限，預料未有著墨具體數目。新民黨立法會議員何敬康今天（13日）不滿政府無交代發牌數字，擔心網約車方案「半桶水」，令市民難找車和坐貴車。他說運輸署的配額申請制度多次被「玩爛」、流於僵化，憂將來網約車發牌出現亂狀。



何敬康不滿無公布網約車發牌數目

何敬康今日（13日）在社交媒體Facebook撰文說，支持網約車平台、網約車平台司機和網約車都必須領牌，惟現時政府沒有交代網約車發牌數字，質疑最終數字會否符合市場需要、會否導致「叫車難」。

向政府查問時根本連如何決定網約車數字都沒交代。最終的數目是否符合當前市場需要？會不會構成「叫車難」？ 新民黨立法會議員何敬康

他說運輸署的配額申請制度，「容易被有心人『玩爛』、流於僵化」，擔憂將來出現混亂。今年二月，何敬康曾指出有中介疑偽造資料，向運輸署申請香港私家車往來港澳的配額，導致配額被濫用。

新民黨何敬康（黃浩謙攝）

到底有沒有考慮在依然以的士為主導的「點到點」交通服務下，網約車作為輔助工具，有一很大百分比網約車從業員並非全職，而是在空餘時間「揸車」幫補生計？ 新民黨立法會議員何敬康

大部分網約車司機屬兼職 成本與回報比例未必合理

何敬康又指，大部分網約車從業者並非全職，而是閒餘時開車幫補生計，故規管框架應靈活處理，令這些兼職司機得以生存。「如果按照目前已透露的框架，領牌車輛如果不是全職操作的話，成本與回報未必有合理比例。」

他又建議參考澳洲新南威爾斯州，網約車車費應撥出一定金額協助的士業，幫助其提升服務，包括安裝電子收費、閉路電視、導航等。