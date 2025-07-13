網約車發牌｜何敬康不滿無交代發牌數目：會不會構成「叫車難」？
撰文：文維廣
出版：更新：
網約車合法化勢在必行，規管框架最快本月內出爐，車輛發牌擬設上限，預料未有著墨具體數目。新民黨立法會議員何敬康今天（13日）不滿政府無交代發牌數字，擔心網約車方案「半桶水」，令市民難找車和坐貴車。他說運輸署的配額申請制度多次被「玩爛」、流於僵化，憂將來網約車發牌出現亂狀。
何敬康不滿無公布網約車發牌數目
何敬康今日（13日）在社交媒體Facebook撰文說，支持網約車平台、網約車平台司機和網約車都必須領牌，惟現時政府沒有交代網約車發牌數字，質疑最終數字會否符合市場需要、會否導致「叫車難」。
向政府查問時根本連如何決定網約車數字都沒交代。最終的數目是否符合當前市場需要？會不會構成「叫車難」？
他說運輸署的配額申請制度，「容易被有心人『玩爛』、流於僵化」，擔憂將來出現混亂。今年二月，何敬康曾指出有中介疑偽造資料，向運輸署申請香港私家車往來港澳的配額，導致配額被濫用。
到底有沒有考慮在依然以的士為主導的「點到點」交通服務下，網約車作為輔助工具，有一很大百分比網約車從業員並非全職，而是在空餘時間「揸車」幫補生計？
大部分網約車司機屬兼職 成本與回報比例未必合理
何敬康又指，大部分網約車從業者並非全職，而是閒餘時開車幫補生計，故規管框架應靈活處理，令這些兼職司機得以生存。「如果按照目前已透露的框架，領牌車輛如果不是全職操作的話，成本與回報未必有合理比例。」
他又建議參考澳洲新南威爾斯州，網約車車費應撥出一定金額協助的士業，幫助其提升服務，包括安裝電子收費、閉路電視、導航等。
陳恒鑌｜不應隨意無限發放網約車牌 有秩序經營才能與的士共發展網約車發牌｜消息指司機須考牌 類似的士司機 的士筆試考什麼？網約車發牌｜司機牌照為期五年、數量未定 平台數不設限一片看清｜網約車發牌方案的士業末路？ 拆解｢開綠燈｣合法化之謎網約車合法化｜假如AI掌物流局——如何打破壟斷重新分配利益？