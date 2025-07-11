網約車發牌｜司機牌照為期五年、數量未定　平台數不設限

立法會交通事務委員會下周五（18日）將舉行會議，預料屆時或討論規管網約車框架。消息人士向《香港01》指，當局傾向「台、車、人都要管」，三方面都會發出有時限性的牌照。車輛方面，當局已決定會設數量上限，惟未必會在框架當中公布，因為仍正研究當中。



消息又指，政府要求網約車司機考牌，有關牌照為期5年。至於平台，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻，包括平台經驗者要有相關經驗、能力，才可被「信得過」可順暢經營平台。另據了解，網約車經營將會抽成，用作「促進、改善香港交通發展」。



專頁｜網約車合法化延宕11年終成定局 八個字改變命運

立法會。（直播截圖）

平台、司機、車輛均須領牌且不能轉讓

政府正就網約車框架陸續諮詢立法會各大版塊，料下周五（18日（在交通事務委員會上討論相關議程。綜合多方消息，政府擬對網約車平台、車輛與司機發出牌照，而且均傾向設置時限且不能轉讓，以免如的士牌照般出現炒賣情況。

其中，平台與司機牌照期限初步傾向為五年。車輛方面，據了解當局已決定會設數量上限，但由於具體數量仍在研究，交通事務委員會討論當日未必有一個明確討論數字。消息強調，大方向會是確保的士及網約車可以共存，「唔會整死是但一邊」。運輸署去年曾表示會就點對點服務進行調查。有消息指，初步調查顯示日均八成訂單為的士，兩成為網約車，或成為日後釐定網約車發牌數目的指標。

消息指或10月底前完成立法 網約車數目以附例形式增補

有報道指當局希望盡快草擬好條例草案，力爭在本屆立法會會期10月底完結通過。消息人士向《香港01》透露，司機發牌數目等關鍵細節，將來會以附例形式增補，就如早前通過的國安法例附屬條例一樣。

車輛本身亦有要求，消息人士形容，「合適嘅車」才可發牌。據了解，具體規定包括申請網約車牌照車齡不多於7年，而且只限個人登記。此外，的士業界一向指責的保險，框架中亦會加入相關要求，將規定網約車須購買保險。同時，網約車須如的士一樣，在牌照生效期內每年驗車。

消息指，網約車規管框架將在7月18日提交立法會交通事務委員會討論。（資料圖片）

網約車平台數目不設限 但須證明有能力

平台方面，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻，牌照有效期同樣為五年。消息人士透露，平台必須證明自己有能力、可信性經營網約車業務，又指在資金方面亦會有門檻要求。平台需要監察車輛與司機資歷及駕駛紀錄，並且要定期向政府提交營運數據。

民建聯交通事務發言人、立法會議員陳恒鑌接受《香港01》訪問時表示，平台運作要避免內捲，網約車之後或成為市民出行必要的工具，政府引進新的模式要避免惡性競爭，要關注市民所需。

網約車或自由定價 政府將抽成「改善交通發展」

當局早前曾研究兩個方向，包括規定網約車定價高於的士、從每單網約車行程中抽款作補貼，據悉仍未有定案。消息指，政府傾向參考澳洲做法，對網約車經營抽成，用作「促進、改善香港交通發展」，但未必直接補貼的士。至於網約車收費，可能容許自由定價。

的士司機可經營網約車

的士司機可透過本身牌照駕駛網約車

司機方面，消息指，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。消息人士又透露，的士司機「基本上」可以透過其本身牌照駕駛網約車。