網約車發牌｜消息指司機須考牌　類似的士司機　的士筆試考什麼？

立法會交通事務委員會下周五（18日）將舉行會議，預料屆時或討論規管網約車框架。消息指，政府日後將要求網約車司機考牌，有關牌照為期5年，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。到底的士筆試考什麼？的士筆試模擬試題、地方及路線試題模擬試題一文看清。



專頁｜網約車合法化延宕11年終成定局 八個字改變命運

網約車平台與司機牌照期限初步傾向為五年，當局會設立類似的士司機牌照的筆試。（資料圖片）

當局會設立類似的士司機牌照的筆試

政府正就網約車框架陸續諮詢立法會各大版塊，料下周五（18日（在交通事務委員會上討論相關議程。綜合多方消息，政府擬對網約車平台、車輛與司機發出牌照，而且均傾向設置時限且不能轉讓，以免如的士牌照般出現炒賣情況。

其中，平台與司機牌照期限初步傾向為五年，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。消息人士又透露，的士司機「基本上」可以透過其本身牌照駕駛網約車。

消息指，網約車規管框架將在7月18日提交立法會交通事務委員會討論。（資料圖片）

的士司機可經營網約車

的士筆試｜考試時間及形式

．多項選擇題、限時45分鐘

的士筆試｜三部份各考什麼

甲部：的士則例（網約車司機料毋須考的士則例）

題數：20題(四選一）（須答對17條或以上）

測試考生對的士行業有關的法例細則的認識。試題按「的士則例簡介」小冊子設定，內容摘錄自香港法例第374章「道路交通（車輛構造及保養）規例」及「道路交通（公共服務車輛）規例」。

乙部：地方及路線試題

題數：20題(地方試題四選一、路線試題三選一)（須答對17條或以上）

測試考生對香港地方的認識。試題按「地方及路線試題小冊子」設定，而其內容是參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」而編制。

丙部：道路使用者守則

題數：50題(三選一)（須答對43條或以上）

測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識。試題按「道路使用者守則」設定

的士筆試｜應考語言

考生於應考的士筆試時，可在電腦螢幕選擇以繁體中文、簡體中文或英文作為應考語言

的士筆試｜的士筆試模擬試題/路線試題模擬試題(正確答案在此文最底)

1.若由 西灣河嘉亨灣 駛至 旺角拔萃男書院，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？



A.經東區走廊、東區海底隧道、觀塘道、龍翔道、竹園道、窩打老道、太子道西、洗衣行及亞皆老街

B.經東區走廊、告士打道、紅磡海底隧道、公主道、窩打老道、太子道西、洗衣行及亞皆老街

C.經東區走廊、中環灣仔繞道、干諾道中、西區海底隧道、西九龍公路、麗翔道、窩打老道、太子道西、洗衣行及亞皆老街

2.若由 荃灣悅來酒店 駛至 上環港澳碼頭，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？



A.經沙咀道、德士古道、荃灣道、青葵公路、西九龍公路、西區海底隧道、干諾道西及中港道

B.經沙咀道、德士古道、荃灣道、青衣南橋、昂船洲大橋、青沙公路、西九龍公路、西區海底隧道、干諾道西及中港道

C.經沙咀道、德士古道、荃灣道、龍翔道、竹園道、窩打老道、公主道、紅磡海底隧道、告士打道、干諾道中及中港道

3.若用以豎立「不准停車」標誌的標誌杆為紅色則代表 ________ 不准停車。



A.上午七時至下午七時

B.上午七時至十時及下午四時至七時

C.上午七時至午夜十二時

4.駛過水浸的街道後，你應 ________ 。



A.閃動車頭燈警告迎面車輛

B.響號警告尾隨車輛

C.立即試驗煞車系統的性能

5.信和廣場（在哪區）？



A.大圍

B.深水埗

C.元朗

D.銅鑼灣

問：網約車在香港是非法的嗎？ 答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。 問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？ 答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。 問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？ 答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。

模擬試題正確答案

1.B

2.A

3.C

4.C

5.D