網約車發牌｜消息指司機須考牌 類似的士司機 的士筆試考什麼？
立法會交通事務委員會下周五（18日）將舉行會議，預料屆時或討論規管網約車框架。消息指，政府日後將要求網約車司機考牌，有關牌照為期5年，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。到底的士筆試考什麼？的士筆試模擬試題、地方及路線試題模擬試題一文看清。
當局會設立類似的士司機牌照的筆試
政府正就網約車框架陸續諮詢立法會各大版塊，料下周五（18日（在交通事務委員會上討論相關議程。綜合多方消息，政府擬對網約車平台、車輛與司機發出牌照，而且均傾向設置時限且不能轉讓，以免如的士牌照般出現炒賣情況。
其中，平台與司機牌照期限初步傾向為五年，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。消息人士又透露，的士司機「基本上」可以透過其本身牌照駕駛網約車。
的士筆試｜考試時間及形式
．多項選擇題、限時45分鐘
的士筆試｜三部份各考什麼
甲部：的士則例（網約車司機料毋須考的士則例）
題數：20題(四選一）（須答對17條或以上）
測試考生對的士行業有關的法例細則的認識。試題按「的士則例簡介」小冊子設定，內容摘錄自香港法例第374章「道路交通（車輛構造及保養）規例」及「道路交通（公共服務車輛）規例」。
乙部：地方及路線試題
題數：20題(地方試題四選一、路線試題三選一)（須答對17條或以上）
測試考生對香港地方的認識。試題按「地方及路線試題小冊子」設定，而其內容是參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」而編制。
丙部：道路使用者守則
題數：50題(三選一)（須答對43條或以上）
測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識。試題按「道路使用者守則」設定
的士筆試｜應考語言
考生於應考的士筆試時，可在電腦螢幕選擇以繁體中文、簡體中文或英文作為應考語言
的士筆試｜的士筆試模擬試題/路線試題模擬試題(正確答案在此文最底)
1.若由 西灣河嘉亨灣 駛至 旺角拔萃男書院，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？
A.經東區走廊、東區海底隧道、觀塘道、龍翔道、竹園道、窩打老道、太子道西、洗衣行及亞皆老街
B.經東區走廊、告士打道、紅磡海底隧道、公主道、窩打老道、太子道西、洗衣行及亞皆老街
C.經東區走廊、中環灣仔繞道、干諾道中、西區海底隧道、西九龍公路、麗翔道、窩打老道、太子道西、洗衣行及亞皆老街
2.若由 荃灣悅來酒店 駛至 上環港澳碼頭，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？
A.經沙咀道、德士古道、荃灣道、青葵公路、西九龍公路、西區海底隧道、干諾道西及中港道
B.經沙咀道、德士古道、荃灣道、青衣南橋、昂船洲大橋、青沙公路、西九龍公路、西區海底隧道、干諾道西及中港道
C.經沙咀道、德士古道、荃灣道、龍翔道、竹園道、窩打老道、公主道、紅磡海底隧道、告士打道、干諾道中及中港道
3.若用以豎立「不准停車」標誌的標誌杆為紅色則代表 ________ 不准停車。
A.上午七時至下午七時
B.上午七時至十時及下午四時至七時
C.上午七時至午夜十二時
4.駛過水浸的街道後，你應 ________ 。
A.閃動車頭燈警告迎面車輛
B.響號警告尾隨車輛
C.立即試驗煞車系統的性能
5.信和廣場（在哪區）？
A.大圍
B.深水埗
C.元朗
D.銅鑼灣
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。
模擬試題正確答案
1.B
2.A
3.C
4.C
5.D