網約車發牌量未談　李家超：問題複雜但不應再拖　先處理有共識事

網約車合法化已成定局，今天（15日）下午政府將向立法會提交建議立法框架。行政長官李家超表示，網約車產生各種問題，十一年來沒有制定監管方案，包括網約車合法性、車輛和乘客的保障、網約車與的士共存等複雜問題，但不應再拖，政府必須拿出解決方案，預告網約車司機要符合駕駛資格要求，以及購買第三者保險。



被問到網約車發牌數量，李家超表示涉及各種複雜利益，建議先定下立法框架才處理，形容要先處理有共識的事情，「行咗第一個大步，技術的小步」之後再聚焦處理，研究網約車發牌量。



李家超：網約車規管不應再拖

李家超出席行政會議前主動預告網約車規管框架今天出爐，將向立法會交通事務委員會提交文件。他形容自2014年11月首個網約車平台進入市場以來，一直沒有監管，的士服務質素亦未符合市民期望，多年來產生各種問題，包括合法性、安全保障、保險、司機水平、如何與網約車共存、如何利用網約提升服務，以及如何提高整體點對點交通服務。

他說相關問題複雜，但不應再拖，必須有解決方案，期望立法會充分討論，當局聽取意見，細心研究後提交立法草案。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

七大原則定網約車框架 司機須持駕駛資格、買保險

他要求運輸及物流局按以下原則制定立法框架，要先處理較有共識的問題，定下框架後再聚焦處理其他技術細節。

第一，必須制定規管網約車服務平台運作，定下標準和責任。

第二，需要制定車輛規管要求；

第三，制定司機駕駛資格的要求，確保服務安全；

第四，須制定適當保險要求，保障乘客安全和利益；

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

第五，必須為的士服務制定網約車營運環境，以提升的士營運效能和空間；

第六，需要營造網約車與的士共存的環境，為市民提供優質網約點對點出行服務；

第七，社會有很多不同意見，同時有清晰共識，即需要立法規管網約車。

李家超提出的立法原則，未有觸及網約車發牌量。（視覺中國）

網約車發牌量未交代 李家超：先處理有共識的問題

李家超提出的立法原則，未有觸及網約車發牌量。被問及網約車發牌數量是幾千個還是以萬計，根據甚麼數據釐定發牌量？方案落實後市民等車會不會更耗時，如何令今次方案「站在人民一邊」？

我同意問題複雜，但認為問題不應該再拖，政府必須拿出解決方法，因此運輸及物流局可以先處理較有共識的問題，定下立法框架之後，再聚焦處理有較多不同意見的其他技術細節問題。 行政長官李家超

李家超表示，原則是制定立法框架讓網約車與的士共存，令有市民優質方便點對點交通服務外，要營造有利的士營業的新空間。他說針對特別的技術性問題，社會意見很不同，形容十一年來未有解決的問題，所牽涉元素複雜，指示局方對於較為有不同意見的技術問題，例如允許網約車數量多少，在設立立法框架後聚焦處理。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

他說希望社會明白各種利益是複雜的，涉及角色和人要處理的問題是多的，建議有共識才處理，「行咗第一個大步，技術的小步」再聚焦處理，會多聽意見、多研究，希望立法會交通事務委員會討論，政府收集不同意見並深入研究後，再處理各種其他問題，尤其是細節問題。