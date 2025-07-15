網約車合法化進入最後直路，行政長官李家超今日（14日）出席行政會議前見記者，預告今天公布網約車規管框架，提到香港十一年來一直沒制定網約車監管制度，產生各種問題，「我同意問題複雜，但認為問題不應該再拖，政府必須拿出解決方法」，強調政府必須訂下標準責任、營業要求，包括司機持駕駛資格、買第三者保險等。至於網約車發牌量，李家超表示涉複雜利益，稍後處理。



7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

網約車方案今公布不能拖 李家超：司機須買保險持駕駛資格

李家超會見傳媒時，主動提到運輸及物流局今天下午將向立法會交通事務委員會提交文件，交代網約車規管框架。他說，本港十一年來一直沒有制定網約車監管制度，多年來產生各種問題，包括網約車合法性、乘客安全、保險、與的士共存等，問題複雜，政府必須拿出解決方案，問題不應再拖，必須按以下原則規管網約車。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

第一，李家超表示須訂下標準責任，說明營業要求，網約車規管要求，確保服務質素，包括司機駕駛資格、保險要求及營運環境。第二，須制定車輛規管要求；第三，制定司機駕駛服務安全要求；第四，須制定適當保險要求；第五，必須為的士服務制定網約車營運環境；第六，營造網約車與的士共存的環境；

第七，社會有很多不同意見，同時有清晰共識，即需要立法規管網約車。因此，運輸及物流局要先處理較有共識的問題，定下框架後再處理其他技術細節問題。李家超說，政府會聽取意見，細心研究。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

網約車發牌量未交代 李家超：各種利益複雜 先做立法框架

被問到網約車發牌數量，會是幾千個還是以萬計，根據甚麼數據釐定發牌量？方案落實後市民等車會不會更耗時，如何令網約車方案「站在人民一邊」？

李家超表示，立法框架原則是讓網約車與的士共存，除了提供市民優質方便服務外，要營造有利的士營業的新空間，形容社會對發牌量意見很不同，所涉及元素很複雜，要有共識，故決定先做立法框架，之後再聚焦處理不同意見技術細節問題。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

他說希望社會明白，十一年來沒有處理的問題是複雜的，各種利益是複雜的，先處理較有共識問題，稍後才處理其他問題，希望委員會討論後收集不同意見深入研究，尤其是細節問題。

消息指，政府擬對平台、車輛及司機分別發出有時限的牌照。其中，平台與司機牌照期限傾向為五年，平台牌照不設限，但會有發牌門檻；網約車則需要接受類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受《的士則例》規管，因此兩個筆試並非完全一樣。車輛方面，消息指發牌數量未必會在框架當中公布。外界擔心若政府對網約車牌照缺乏明確說法，將令網約車合法化進程再被拖延。

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。

此外，上星期四，政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會，因應熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響，提前一日以可能出現暴雨為由，決定全港中小學停課，部分學校根據安排取消畢業禮。不過上周五最終沒有出現預期中的惡劣天氣，引起部分學生和家長不滿。陳國基承認暴雨難以過早預測。外界關注，政府作出預警時如何更好地平衡科學預測與展現治理擔當，避免過猶不及。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

「超前停課」惹不滿 李家超：會總結經驗 部署絕對是對

被問到「超前停課」部署是否太早，是否代表沒有辦法太早預測有暴雨，會否檢討未來會否仍有超前部署，李家超指，明白超前部署是想令政府部門的風險減到最低，作出有關平衡決定。

他指針對熱帶氣旋的這方面部署絕對是對的，部門做了大量預防應對準備工作，「今次咁做，將來都係咁做」。對於有關委員會對停課決定，聽到社會不同意見，會總結經驗，日後通盤考慮。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

建制多黨反對同性關係登記草案 李家超：尊重立會行使權力

被問到政府建議立法設立同性伴侶登記機制，大多數建制政黨表示反對，有否信心獲立法會通過。李家超指，終審法院裁定政府有積極義務確立替代框架，是終審裁決，政府不能違反，必須適當履行。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

他指，現在政制及內地事務局設定替代框架，是充分考慮法律意見。他強調香港的合法婚姻是一男一女、一夫一妻制，終審法院的裁決都是肯定了基本法保障的婚姻；他重申，終審法院裁定確定替代框架，政府不能違反，否則是違反法治，「法治是香港的基石，能促進投資者的信心，違反法治會有嚴重的後果。」

不過，他表明尊重立法機關、司法機關行使各自權力，政府將全力以赴，協助立法會審議政制及內地事務局提出的草案。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

港大學生AI製作色情圖像 李家超：如涉違法應報警

對於有港大法律系學生以AI製作700張同學、老師的色情圖像，但校方只發警告信，被問到是否對受害人不公平，他指出大學應該以立德樹人，任何傷害他人的行為，可能涉及刑事罪行、侵犯他人利益，大學有責任嚴肅處理。他指，大部分現行法例原則上適用於網絡世界之中。

李家超又稱，今年4月發佈了《生成式人工智能技術及應用指引》，推動持份者嚴格遵從科技、倫理、道德準則，政府也會密切監察人工智能發展和應用情況。他提醒，如有任何涉及違法的行為，大學應該報警處理，確保香港教育的高質素、國際高水平。

DSE中學文憑試6月17日放榜。（盧翊銘攝)

DSE放榜 李家超：無論成績如何每條路都有機遇

另外，李家超又指，明天是DSE放榜，形容完成考試代表完成中學學習階段，特別有意義，是重要里程碑，中學六年收穫了成績、友誼、教誨。他稱，政府為DSE學生提供多元升學出爐，包括應用科學大學等，以及超過2.2萬個政府資助和自資的學士課程學位學額等，應屆考生還可以選擇職訓局其他課程。

李家超說，無論成績如何，選擇哪一條路，每一條路都有特色和機遇，每一次嘗試都是成功和成長機會，政府會不斷提供支持，只要想尋求幫助，政府、家人、朋友都陪伴你們。