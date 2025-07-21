同性伴侶｜草案否決可解散立法會？曾鈺成：無可能！法院亦不能迫

為同性伴侶訂立替代框架處理身後事、醫療決定等問題的《同性伴侶關係登記條例草案》，上周在立法會完成首讀，及動議二讀，惟多個建制黨派表態不支持。《香港01》統計表明反對或傾向反對的已過半數，有至少43票，包括民建聯、工聯會、經民聯、自由黨、勞聯，換言之若現時表決，法案將會被推翻。



根據《基本法》第50條，如立法會拒絕通過政府提出的重要法案，經協商仍不能取得一致意見， 行政長官可解散立法會。立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成認為「無可能，一定唔係去到呢個級別啦」，同意全世界對於性別、婚姻問題觀念正改變，但香港社會長期有爭議，「你唔知道有幾多人嚟註冊登記，無論男男或者女女，會唔會已經推動咗呢種潮流？」他說看不到法院有切實可行措施，迫使今次的法案一定要通過，「呢個唔係法院嘅事」，不認為否決會造成憲制危機。



立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成。（資料圖片）

曾鈺成：擔心同性婚姻合法化不無道理

曾鈺成在個人網台頻道節目中，引述有議員擔心此舉等同走向同性婚姻合法化的目標，他認為政府已將替代框架下同性伴侶的權利訂至最低，包括處理醫療安排和身後事，終審法院和特區政府亦清楚說明香港婚姻制度是一男一女，但對於有人擔心先例一開，香港將步向同性婚姻合法化的說法不感奇怪，「亦唔係無道理，有呢種擔心」。

一有咗註冊制度，但你唔知道有幾多人嚟註冊登記，無論男男或者女女，會唔會已經推動咗呢種潮流？ 曾鈺成

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成。（資料圖片）

曾鈺成：法院不可以強制政府立法

對於政府已提出替代框架，是否代表能做到法院要求兩年內要履行的積極義務，曾鈺成說香港雖然不完整實行三權分立，但至今多個政黨明言反對，法院不可以強制政府立法，「應該立咩法，通唔通過法律係行政立法院機關決定。」他認為即使替代框架未獲通過，其影響也不是大到社會無法承受。

全世界對於性別、婚姻問題觀念改變緊，歐洲議會過半數承認同性婚姻，香港仲係拒絕嘅比較多數，但會唔會變呢，相信社會長期有爭議。 曾鈺成

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成。（資料圖片）

草案否決可解散立法會？曾鈺成：無可能！

曾鈺成主動提到根據《基本法》第50條，如立法會拒絕通過政府提出的重要法案，經協商仍不能取得一致意見， 行政長官可解散立法會，不過表明此舉「無可能，一定唔係去到呢個級別啦」，認為立法會否決同性伴侶替代框架無問題，亦看不到出現憲制危機，「基本法23條都話政府要立法維護國家安全，拖咗廿幾年哈哈係咪？」故他認為是否立法或修例是政府自行決定，司法機關不能強迫立法機關通過。

睇唔到法院有咩切實可行措施迫使條法案一定過得到，呢個唔係法院嘅事。 曾鈺成

不過，他同意基本法23條沒有寫明訂立期限，故一時立法失敗也可以重來，但即使今次法院為訂立同性伴侶替代框架給予兩年期限，「睇唔到法院有咩切實可行措施迫使條法案一定過得到，呢個唔係法院嘅事」，如提出司法覆核，相信要有新理據。