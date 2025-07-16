同性伴侶關係登記條例草案首讀　曾國衞：冀議員實事求是理性審議

立法會今日首讀及二讀《同性伴侶關係登記條例草案》，政制及內地事務局局長曾國衞表示，現時方案已經取得合理平衡，法院也表明行政、立法機關有彈性酌情空間，希望議員可以實事求是、理性持平地審議。曾國衞又強調，終審法院已經一致判決，確認香港居民受保障的婚姻只限於異性婚姻，現時設立的機制則只限於同性伴侶關係，不等同於男女婚姻關係。



曾國衞：政府堅守一男一女、一夫一妻婚姻制度

曾國衞指出，不少立法會議員、坊間評論，對該機制非常憂慮，會衝擊傳統一夫一妻、一男一女制度，政府堅定嚴格按照《基本法》，將一男一女、一夫一妻作為特區唯一合法婚姻制度。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

他又引述行政長官李家超昨日稱，法治是香港經濟、投資者信心和賴以成功的基石，相信沒有人會質疑法治對香港的重要性，正因為高度法治化及與世界法治接軌而促使香港成為世界聞名的國際大都會。

終審裁決具約束力 曾國衞：政府必須履行相關積極義務

曾國衞強調，終審裁決對政府有約束力，政府絕對不能違反法庭裁決，必須履行相關的積極義務。他呼籲大家尊重法治、尊重法院。他續指，提交條例草案前，已經作出詳細和審慎考量，一方面符合法庭判決，一方面滿足有關人士的需求，顧及社會整體利益。

岑子杰提出司法覆核，要求法庭裁定政府不承認同性伴侶在外地締結的婚姻屬違憲。（資料圖片）

對於有評論指，政府給予同性伴侶權利仍然不足夠，甚至有可能違反終審法院的裁決，曾國衛表示，現時方案已經符合法庭要求，法院也表明行政、立法機關有彈性酌情空間。他希望議員理性持平地審議今次草案。