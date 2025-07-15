建制多黨預告反對同性伴侶登記制 李家超：尊重立法機關行使權力
撰文：何夏怡
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《同性伴侶關係登記條例草案》明天（16日）交立法會首讀及二讀，草案源於「彩虹行動」成員岑子杰同志平權案獲終審法院判部分勝訴，政府須設「替代框架」確保同性伴侶關係獲法律認可，不過民建聯、經民聯、工聯會及自由黨等表明反對。
行政長官李家超今日（15日）出席行政會議前表示政府不能違反終審裁決，「否則係違反法治，法治是香港經濟投資者的信心何賴以成功的基石」，惟立法會可以「審議和修訂法案，投票通過或者不通過」，政府會尊重最終司法機關和立法機關各自行使權力。
李家超強調政府不能違反終審裁決
李家超今日（15日）出席行政會議前見記者，被問到應否尊重終審法院就岑子杰同志平權案的裁決、有否信心立法會通過機制時說，終審法院裁定政府有積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認。他強調，政府不能違反終審裁決，必須作出適當的履行方案。
李家超：香港的合法婚姻是一男一女
他指，政制及內地事務局設定的替代框架，是符合法庭裁決的方案，是經過詳細研究、充分考慮了法律意見後制定的。不過李家超強調，香港的合法婚姻，是一男一女一夫一妻的異性婚姻，終審法院的裁決亦都肯定了基本法所保障的婚姻。
違反法治有嚴重後果 同時尊重立法會行使權力
李家超說，終審法院裁定政府有積極義務確立替代框架，終審法院的裁決有法律效力，對政府有約束力，「政府不能違反，否則係違反法治，法治是香港經濟投資者的信心何賴以成功的基石」，違反法治會有嚴重的後果。他強調，立法會和司法機關各司其職行使權力，特區政府會尊重。
立法會都依法行使立法權，審議和修訂法案，投票通過或者不通過法案；根據基本法，司法機構依法行使獨立審判權……特區政府會全力配合立法會審議，並尊重最終審議結果。
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