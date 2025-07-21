颱風韋帕｜陳國基：超前部署成功減破壞 感謝前線堅守崗位

颱風「韋帕」於昨天（20日）襲港，天文台早上9時20分發出十號颶風信號，為繼2023年超強颱風「蘇拉」後再度掛起十號風球。政務司司長陳國基今日（21日）於社交平台發布貼文表示，政府早已啟動跨部門應變機制，落實「超前部署」，成功減低風暴對本港造成的破壞，並迅速恢復城市運作，展現政府團隊高效協作與應變能力。



颱風韋帕襲港，天文台繼前年蘇拉後再發出十號颶風信號。（鄭子峰攝）

十號風球再現 「韋帕」來勢湧湧但破壞有限

天文台指，雖然「韋帕」的強度略遜於「蘇拉」，但兩者在襲港期間整體風力相若，情況不容輕視。陳國基指出，全港各區在風暴期間錄得逾700宗塌樹報告，渠務署亦接獲7宗水浸個案，幸全部即時獲處理，未有釀成嚴重事故。

陳國基續指，在大埔滘等沿海地區，政府早有部署，渠務署事前已設置臨時充水式擋水壩與排水水泵等，成功防止風暴潮引致的水浸情況。整體而言，「韋帕」最終對市民及建築物破壞輕微，情況受控。

為了應對極端天氣，渠務署以創意科技推出了多項措施，例如應用機械人協助執行檢測、清淤及排水工作。(林振華攝)

各部門迅速恢復秩序 市面迅速復常

隨着「韋帕」逐漸遠離本港，政府並未鬆懈。陳國基表示，多個部門即時展開特別巡查行動，重點檢查道路旁樹木、外墻、斜坡、建築工地等，拆除有危險的構築物，以保障市民安全。同時，運輸署亦與公共交通營辦商緊密協調，確保服務在風暴過後迅速恢復，讓市民盡快回復正常生活。

運輸署督導全部五支的士車隊在改發3號風球後加派車隊的士來往市區酒店和機場，分別接載離港和抵港乘客。(運輸署Agent T Facebook專頁圖片)

陳國基：跨部門「超前部署」奏效 感謝前線堅守崗位

陳國基今日發文表示，早於上星期五（18日），他已主持跨部門督導委員會會議，督促所有相關部門以「超前部署」原則，全方位準備應對颱風來襲。他強調：「政府各部門會堅守崗位，全方位部署，致力保障市民的生命財產和公共安全。」

另外，陳國基特別感謝在風暴期間堅守崗位的政府同事、承辦商、公共交通從業員，以及各區關愛隊隊員：「全賴你們的不懈努力，香港才可以安然渡過今次的天災，市面亦能在極短時間內，恢復秩序井然。」

政務司司長陳國基7月18日下午主持應對颱風跨部門督導委員會會議，確保各相關部門作出全面和充分的準備及應變部署，以應對韋帕可能為香港帶來的威脅。（政府新聞處）

雖然「韋帕」已遠離香港，但陳國基提醒市民，未來一兩日本港仍有驟雨及狂風雷暴。他呼籲市民外出前留意天文台最新消息，做好準備，保障個人安全。