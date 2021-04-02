拆局｜傳梁美芬擬轉戰選委會界別　建制派九龍三區仍爭崩頭

撰文： 陳小瑜 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-02 07:00

《香港01》昨日率先披露，政府劃分立法會地區直選10 區已有腹稿，其中新界佔5區、九龍3區，港島及離島合併並劃為2區，每區誕生兩個議席。正當直選劃區初定之際，政黨佈陣亦有異動，現循九龍西入局的經民聯梁美芬，擬轉戰新設的選委會界別，稍稍紓緩建制派在九龍區的「人滿之患」。 民建聯方面，日前傳出九龍西鄭泳舜或加盟政府，出任政制及內地事務局副局長，惟可靠消息指，鄭泳舜暫無打算「轉跑道」，如無意外，年底將出戰新劃的「九龍西」選區。

現屆建制九龍取7席 新制下九龍區僅3議席

2016年立法會選舉，循九龍西入局的建制派議員有經民聯梁美芬和民建聯蔣麗芸，其後同屬民建聯的鄭泳舜和獨立陳凱欣相繼透過補選奪得該區議席（陳凱欣因被法庭裁定「非妥為當選」於去年9月喪失議席），而九龍東則有黃國健、謝偉俊和柯創盛，合共7個議席。可想而知，如改制後九龍分為九龍東、中、西3區共6席，建制派肯定爭崩頭，尤其在「雙議席單票制」下，建制派幾近肯定只能奪三席，有4人無可避免要出局。

政圈指梁美芬為基本法委員會委員 轉戰順理成章

不過，上述窘局或可稍稍紓緩。消息指，梁美芬擬轉戰共有40席的選委會界別，且最終成事機會相當高。

消息人士分析，梁美芬轉到選委界別，一來可以紓緩建制派內的直選爭位壓力，二來也是「出師有名」，因梁是《基本法》委員會委員，循選委會界別出戰，可間接讓《基本法》委員會「順理成章」在立法會有代表。

早前有傳民建聯蔣麗芸亦有意轉戰選委會界別，倘亦成事，建制派將至少有兩名女將離開直選戰場。

梁美芬：現階段不應「諗自己」 而是「諗大局」

梁美芬回應《香港01》查詢時說，目前未有任何參選決定，強調現在應「諗大局」，不應「諗自己」，會先盡力做好手頭上的地區工作。

回應擔任副局長傳聞 鄭泳舜：熱愛立法會工作

在「愛國者治港」的主旋律下，早前有傳民建聯鄭泳舜或會轉任副局長。鄭泳舜昨日回應《香港01》查詢表示，立法會工作繁重，包括修訂《基本法》附件一、二的本地立法草案、公職人員宣誓草案和他最關注的劏房管制政策等等，他希望完成有關工作，無打算進入政府。

被問到未來是否循直選進入立法會，鄭泳舜稱自己一向有志從政，而他亦熱愛現在的立法會工作。

謝偉俊：未有決定 繼續在地區工作

循九龍東進身立法會的謝偉俊，接受查詢時稱，對年底參選未有任何決定，自己會繼續在地區工作，笑言「做一日和尚敲一日鐘」。

+ 2 + 2 + 2

工聯會九龍東勢力大 民建聯包攬九龍票王票后

傳統建制政黨在九龍「深耕細作」多年，例如工聯會在九龍東力量根深蒂固，黃國健曾公開表示會交棒予何啟明，但何啟明進入政府擔任勞福局副局長後，交棒一事未明。此外，民建聯柯創盛地區工作紮實，更是2016年九龍東票王（黨友蔣麗芸則是九龍西票后）。民建聯和工聯會會否在新劃的「九龍東」出戰，左右大局。

陳凱欣料出戰「九龍中」

還有獨立陳凱欣，料會出戰新劃的「九龍中」選區。

議席僧多粥少，就算梁美芬和蔣麗芸或轉戰選委會界別，建制派在九龍三區仍處於「爭崩頭」的瓶頸，若要締造「皆大歡喜」的局面，未來可能還有更多人須「改跑道」。

非選委亦可參選該界別 建制調整人手添彈性

其實，要出戰選委員界別，並不需要成為選委會成員，只要拿到足夠提名，非選委也可參選，此安排就是讓建制派保留足夠彈性安排人手。梁美芬昨日在立法會向政制及內地事務局局長曾國衞提問，如果市民或專業團體有意參選立法會選委會議席，是否只要在選委會取得足夠提名，就可以報名參選。曾國衞回應指，只要符合參選資格，即使不是選委會成員都可以報名。

政圈預期，未來建制派將會在直選、功能組別和選委會界別「大執位」 。至於最終結果，最關鍵還是「阿爺」如何點兵佈陣，未有「祝福名單」之前，相信眾人都會三緘其口。