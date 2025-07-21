兩北都產業用地叫停招標　劉國勳：市場冷淡　果斷變陣可避免脫節

兩幅北都產業用地今天（21日）叫停招標，分別位於元朗及洪水橋，原定周五（25日）截標，發展局決定元朗用地交由科技園公司發展產業園區，並將洪水橋／厦村用地納入土地政策研究。民建聯新界北立法會議員劉國勳說，有關招標項目本身存一定挑戰，如多層式的建造成本、加上市場環境變化。他表示，政府不再一味延長招標期，而是選擇「中止」並另作安排，反映對市場動態的掌握與回應，認同政府果斷變陣，盡快檢視多層式工廈的發展方向，按實際情況採取靈活的方式。



劉國勳對政府果斷調整表示贊同，認為政府按市場需果斷變陣，盡快檢視多層式工廈的發展方向，按實際情況採取靈活的方式。（黃浩謙攝）

倡「動態規劃」檢視北都產業用地 避免與市場脫節

劉國勳指，兩幅產業用地早前招標情況與實際發展有落差，短期內市場對相關多層式現代產業大樓較冷淡，即是現行規劃與市場節奏脫節，故政府有必要以「動態規劃」方式，全面檢視北都內的多層式現代產業大樓及物流產業用地，尤其洪水橋／厦村規劃大綱仍沿用2018年版本，急需更新以配合當前產業發展。他建議政府全面檢討北都內多層式產業及物流用地規劃，加快產業落地步伐。

劉國勳長期倡議以「動態規劃、戰略留白」模式推動北部都會區發展。（盧翊銘攝）

籲放寬粉嶺北「片區開發」限制 增發展商彈性

對於政府在粉嶺北新發展區推行「片區開發」試點，要求發展商興建多層式大廈，劉國勳認為政府應放寬有關規定，讓發展商有更大彈性、更貼近市場需要的規劃發展片區，並容許混合用途，靈活設計和布局。

政府於粉嶺北新發展區推行「片區開發」試點，要求發展商興建多層式大廈，其中就粉嶺北新發展區上，政府訂立既定的開發指標，包括發展商需興建多層式發展大廈。(發展局圖片)

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

他認為洪水橋發展較為成熟，故建議政府可藉動態規劃，整合洪水橋部分用地，撥予建設北都大學城，包括洪水橋站南面及北面的各約24公頃土地，可透過現有的產業用地，可加快發展大學城，既可提升整體產業鏈競爭力，並令北都大學城可更具規模，及回應專上教育的急速發展。