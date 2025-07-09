北環線引內地標準　劉國勳稱重點在於監督　對港府港鐵把關有信心

行政長官會同行政會議昨日（8日）批准北環線項目第一部份的財務安排，並與港鐵簽訂協議，擬將北環線支線連同主線合併作為一個項目進行規劃，預計兩線將同步於2034年開通。民建聯立法會議員劉國勳今（9日）在港台節目《千禧年代》中表示，兩個工程同步的時候會產生協同效應，機械、物料及施工等不會「各自有各自嘅數」，料工程成本可減兩至三成。



北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

劉國勳對北環線主線及支線合併為一個項目去規劃表示歡迎，指北環線對北都而言是關鍵的基建項目，主線及支線亦分別發揮不同的功能，主線可快速連接北部都會區的東面及西面；支線則可透過科技城貫穿河套，甚至可接駁至新的皇崗口岸站。他又說，兩個工程同步的時候會產生協同效應，機械、物料及施工等不會「各自有各自嘅數」，故初步評估透過協同效應，工程成本可減兩至三成。

北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

對於引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率，劉國勳說，現時的內地基建領先，而香港的鐵路項目亦很成熟。他說，一些跨境項目由內地幫忙興建，內地公司在使用國家標準的時候會相對熟悉，同時亦可引進內地創新技術及建築方法至相關項目，他強調大部份的國家標準都適用於香港的跨境鐵路項目上，包括混凝土結構等。他續說，無論是用哪一種標準也好，最重要在於監督，而這方面會交由香港政府及港鐵把關，他稱對此有信心。

民建聯立法會議員劉國勳。（資料圖片 / 余俊亮攝）

劉國勳續說，相較以往要由屋宇署去做審批及設計等事項，再與路政署交接，現時將整段北環線工程項目統一由路政署統籌會變成單一窗口，提升行政效率。另外，在跨境項目上引入內地先進技術，亦有助整體成本下降。他又表示，工程哪一部分由誰負責會交由公開招標，可由內地的公司或團隊去參與，亦可與本地公司一同合作，相信形式屬開放。