曾蔭權爆葉劉當年獨力撰23條草案　自己提修訂不獲接納

新民黨主席葉劉淑儀今年書展出版新書《葉劉淑儀服務香港50年》，邀請了多名舊同事和好友撰寫他們眼中的葉劉淑儀，包括她的前上司、前行政長官曾蔭權。曾蔭權在文章中憶述早於1970年代在政府認識葉劉淑儀溫婉親切，兩人合作無間，培養出同儕情，形容她剛強勇毅的一面，在職業生涯才真正表露無遺。除了曾經不滿一名同期公務員率先升職，及後更曾缺席由他主持的政務司司長會議，形容屢見不爽。



及後，葉劉淑儀出任保安局局長，曾蔭權形容她或多或少給人高高在上的感覺。他披露2001年領導23條立法期間，葉劉淑儀與北京緊密合作，獨力完成差不多整份草案，「最後幾乎是以既成事實的方式」把條例草案提交行政會議，自己曾以政務司司長身份提出數項修訂建議，卻沒有一項獲得接納。條例草案引發大規模示威，一個「所謂建制派政黨」的支持亦瞬間蕩然無存，草案最終撤回。



葉劉淑儀出新書。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉淑儀日前舉行新書講座。（葉劉淑儀facebook）

曾蔭權以《公職人員的典範》為題，先談及與葉劉淑儀的相識經過，要數到1977年冬天他被借調至馬尼拉亞洲開發銀行工作期間，被急召回港協助政府當時的銓敍科，即現時的公務員事務局負責一項涉及逾百名人員革職的大規模紀律處分行動。他形容這項任務在政治上困難重重，要求對細節一絲不苟，亦須堅守公平原則。與此同時，還要兼顧招聘和調派政府政務主任的管理工作。

在這段期間，我初次接觸到一位名為Regina Lau（葉劉淑儀）的年輕政務主任擬備的文件。雖然我們素未謀面,但她思路清晰、分析嚴謹、文筆流暢，迅速令我留下深刻印象。 前行政長官曾蔭權

曾蔭權形容葉劉淑儀在銓敍科主要負責草擬紀律政策的基本框架，這項工作要求才思敏捷，心智上亦必須堅毅不屈，「儘管她當時經驗尚淺，但在工作上卻展現出超乎她年齡的成熟與洞見。」

曾蔭權。（資料圖片）

兩人的私交則始於本地政務主任的社交活動，曾蔭權憶述這些非正式聚會氣氛和洽，顯露了葉劉淑儀溫婉親切的一面。由於葉劉淑儀繼他之後也獲委任為兼職即時傳譯主任，故兩人的接觸更加頻密。1970 年代，即時傳譯主任的人數寥寥可數，當時整個政府只有少於12人，但曾蔭權說大家關係融洽、合作無間，培養出同儕情，因此常有聯誼活動。他們曾到曾蔭權家中共晉晚餐，因此葉劉淑儀也認識了他的妻子和長子。後來，葉劉淑儀與結婚後也不時開放位於飛鵝山的大宅供他們一家和其他同事午餐和游泳。

Regina（葉劉淑儀）也有剛強勇毅的一面，但這種性格在其職業生涯才真正表露無遺。 前行政長官曾蔭權

曾蔭權憶述葉劉淑儀在職涯的初期，就表現出驍勇不屈的作風，1970年代末發生的一件事上更彰顯她這種作風。

當時，Regina（葉劉淑儀）因同期一位政務主任較她先署任首長級職位而非常生氣。她認為這位同事才智不及她，而且過分阿諛奉承，於是她致電我，聲線充滿怒氣，憤憤不平。 前行政長官曾蔭權

曾蔭權當時向她解釋署任安排只是為了行政上的方便，而不是實際升職，但形容葉劉淑儀充耳不聞，「她這樣嚴厲的抗議是我前所未見的，這不僅凸顯她對公平極為執著，也顯示她對仕途滿有抱負，不斷推動她奮勇向前。」

曾蔭權。（政府新聞處/資料圖片）

曾蔭權之後提到1989年北京發生「六四事件」後，他和葉劉淑儀在工作上再度攜手合作，指當時香港社會陷入恐慌，專業和管理人才紛紛移民，對本地經濟構成威脅。時任行政署長的曾蔭權負責為這些人士向英國政府爭取英國國籍，務求令他們重拾信心，遏止移民潮。

曾蔭權。（路透社）

「Regina（葉劉淑儀）作為我的副手，在香港負責複雜的後勤和分析工作，提供理據和局勢報告，這對於我在倫敦和克羅伊登與英國內政部談判至關重要。」曾蔭權說這項工作既艱鉅又耗費心力，全賴葉劉淑儀和幾位同事悉力襄助，與她一起排除萬難，任務才得以完成，讚揚葉劉淑儀專心致志、精明果斷、奮力不懈，與團隊衷誠合作，對於任務得以順利完成，她實在功不可沒。

這事件與她在1998年獲委任為保安局局長後給人的印象形成了強烈對比。她的局長身份或多或少給人高高在上的感覺，而她缺席由我主持的政務司司長會議，亦屢見不爽。 前行政長官曾蔭權

曾蔭權說這些會議有助統籌跨局的立法工作和社區活動，形容葉劉淑儀屢屢缺席會議，表現冷傲，叫人無奈。葉劉淑儀在保安局局長任期內的重要轉捩點，可算是她在2001年領導《基本法》23條立法一事。

曾蔭權。(資料圖片)

他憶述當時葉劉淑儀與北京的政策和法律專家緊密合作，並獨力完成差不多整份條例草案擬稿，最後幾乎是以既成事實的方式把條例草案提交行政會議。

我曾以政務司司長身份提出（23條立法）數項修訂建議，卻沒有一項獲得接納。條例草案引發大規模公眾示威，一個所謂建制派政黨的支持亦瞬間蕩然無存、條例草案最終在2003年撤回，Regina（葉劉淑儀）亦因此辭去政府職務。 前行政長官曾蔭權

2003年23條立法一役後，葉劉淑儀遠赴史丹福大學，在著名的自由民主體制提倡者載雅門教授（Larry Diamond）的指導下學習，及至2006年重返本地政壇。

曾蔭權說很欣賞她這份不屈不撓的精神，形容《基本法》第23條立法失敗，當時媒體對她的評價往往既嚴厲又刻薄，但她並未因此而灰心喪志。她創辦了匯賢智庫，致力於政策研究和倡議，並於2008年當選立法會議員，既為她的公職生涯揭開新一頁，同時凸顯她堅毅的態度與無窮的精力。

葉劉淑儀。（主辦方提供圖片）

其後葉劉淑儀創立了新民黨，先後於2012年和2017年參與行政長官選舉，未能當選。曾蔭權說到2017年葉劉淑儀的處事能力、堅韌不拔和竭誠奉公的精神，令市民大眾對她有所改觀，逐漸轉向支持她。

繼2012年獲委任為行政會議成員後，葉劉淑儀在2022年出任行政會議召集人，成為香港政壇的軸心人物。曾蔭權說她與市民誠摯的溝通、愛國情懷，以及在國際舞台上為香港發聲，即使面對美國跨黨派的敵視，均進一步鞏固她作為公職人員典範的地位。