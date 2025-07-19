同性伴侶｜葉劉對比美國墮胎爭議指易情緒化　冀議員發言客觀理性

新民黨主席葉劉淑儀出版新書《葉劉淑儀服務香港50年》，今日（19日）在會展舉辦新書講座，有參加者問及立法會正在審議的《同性伴侶關係登記條例草案》，葉劉淑儀回答稱，同性議題的討論往往非常情緒化，但她希望議會同事在審議時聚焦法律層面的問題，討論時保持客觀及理性。



下月即將年滿75歲的葉劉又被問及會否參選特首，她直言不會，解釋指自己「超齡」，如果頻繁外訪及內訪會太累。



出版新書 回顧50年公共服務生涯

葉劉淑儀在今年書展推出兩本新書，其中《葉劉淑儀服務香港50年》回顧了她自1975年加入政府擔任政務官以來投身香港公共事務的經歷。她今日在會展舉辦新書講座，邀得香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成對談，約200人到場支持。

葉劉淑儀在今年香港書展推出兩本新書。（葉劉淑儀Facebook）

在講座問答環節，有觀眾提問，《同性伴侶關係登記條例草案》已在立法會大會上首讀，議員是否需要超越自身的宗教與世俗價值觀，以及條例一旦通過，對「一國兩制」及香港的法治會有什麼影響。

葉劉淑儀：希望條例討論聚焦法律問題

葉劉回答稱，同性的問題就如美國墮胎或槍械管制問題，非常情緒化，不容易理性解釋。她坦言議會內部分同事對這個議題有牢固的看法，要他們超越個人固有的價值很困難，但她希望立法會內對條例的討論可以客觀理性一點，盡量聚焦法律方面，包括怎樣符合終審法院的裁決及維持香港法治的地位。

葉劉淑儀舉行新書講座，與香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成對談。（葉劉淑儀facebook）

李成憶述，2023年曾在北京與一名高層官員交談，對方提及香港即將舉行同樂運動會，態度正面，說明北京官員「在這個問題上不像我們想像的那樣保守」。李成指，對這個問題的處理反映社會的開放與包容程度。

葉劉則補充，歐洲對平權視為天經地義，若要改善歐洲對香港的看法，香港在這方面應表現得更開放一些，起碼在發言時不要歧視「同志」。但她亦表示，今年是選舉年，每個要面對選舉的人「當然要考盧選民的感受啦」。

《同性伴侶關係登記條例草案》上周三在立法會首讀及二讀，立法會主要黨派中，只有新民黨表示支持，其餘各大政黨表明反對或傾向反對。

不會選特首 經常出訪太累

就本年尾舉行的立法會換屆選舉，她表示如果年輕人不投票，立法會將缺乏多元，故需要大家一起努力。對於會否再考慮參選特首，葉劉表示不會，指自己已經遠遠超齡、比習主席更年老，若然如同行政長官李家超一樣經常出訪會太累。

洪雯（右）出席葉劉淑儀（左）的新書講座。（洪雯Facebook）

葉劉淑儀在會展舉辦新書講座，多名黨友到場支持。（葉劉淑儀facebook）

洪雯：葉劉證明女性參政既能據理力爭，亦可溫暖民心

選委界立法會議員洪雯亦出席講座。她在社交平台表示，作為後輩與女性議員同事，深深感佩葉太50年來的堅守，表示葉劉讓她看到：女性參政既能據理力爭，亦可溫暖民心；堅持50年不是奇蹟，而是對國對港的深情。

洪雯表示在議會中不止一次與葉劉有不同意見，但絲毫無損對葉劉的敬佩，感謝葉太為後輩樹立榜樣，希望她繼續服務香港。