施政報告2025｜新民黨倡設航天專員發展太空經濟　葉劉：商機極大

《施政報告》提前至9月發表。新民黨今日（2日）公佈《施政報告》建議，當中包括發展太空經濟，設「航天辦公室」和「航天統籌專員」，並在廣州及香港設立「聯合國空天智能國際創新中心」。主席葉劉淑儀指，太空產業商機極大，預計到2035年中國的GDP增長有10%與衛星服務有關。至於香港具備甚麼條件，葉劉說香港是貿易中心，有航天公司「排緊隊」等上市，亦有科技人才可輸出技術。



另外，新民黨建議協助公務員置業，包括幫助合資格的退休紀律部隊人員申請在大灣區置業，及放寬公務員提取強積金僱主自願性供款，作置業首期。



新民黨今日（2日）公佈施政報告建議，黨主席葉劉淑儀強調，發展太空經濟是該黨的「重磅建議」。（何夏怡攝）

倡設「航天統籌專員」發展太空經濟

葉劉淑儀強調，發展太空經濟是該黨對今年施政報告的「重磅建議」，因為高軌衛星產業非常重要，對香港有極大商機。她列舉數據，預料到2035年中國的本地生產總值（GDP）增長，有10%與北斗服務有關，今年第一季的私募基金在太空經濟的投資，更達43億美元。

她建議港府成立「航天辦公室」，並設立「航天統籌專員」，與商界合作促進太空產業商業發展，同時向聯合國提議，在廣州及香港設立「聯合國空天智能國際創新中心」（UN Aerospace Intelligence International Innovation Hub）的「雙中心」。不過她提醒設「雙中心」須提請中央，希望港府不要畏難。

新民黨今日（2日）公佈施政報告建議，黨主席葉劉淑儀強調，發展太空經濟是該黨的「重磅建議」。（何夏怡攝）

被問到香港發展太空經濟的條件，葉劉首先說香港在投資貿易上有優勢，舉例現時國內有航天公司「排緊隊」在香港上市；香港亦可以協助技術輸出，例如科大、港大的科學家可與內地北斗衛星專家合作；法制方面，香港擁有普通法制，可以參與制訂國際共同標準，及合作管理外層空間的法例。

新民黨副主席、立法會議員黎棟國提出幫助公務員置業，並劃一新、舊制公務員的退休年齡。（何夏怡攝）

黎棟國倡幫助公務員置業 劃一延遲退休年齡

新民黨的《施政報告》建議中，亦有相當篇幅和公務員相關。曾任入境處處長的新民黨副主席黎棟國提出幫助公務員置業，具體是放寬公務員提取其強積金的僱主自願性供款部分，用作購買物業的首期；及令合資格的退休紀律部隊人員，申請在大灣區城市置業，以加快公務員公屋的流轉。

公務員退休年齡方面，黎棟國建議劃一新、舊制公務員的退休年齡，文職和紀律部隊職系人員，分別延後至65及60歲。

新民黨今日（2日）公佈施政報告建議，成員容海恩立法會議員發言。（何夏怡攝）

倡有限期全額寬免二孩母親薪俸稅

新民黨亦就香港與各國經貿提出建議，建議將東盟四國「一簽多行」訪客逗留時間，由14日延長到30日，並延長「特邀人士入境便利計劃」的逗留香港時間至180日。另外，可擬訂「清真產業」定義，推動全面的清真認證標準，促進與伊斯蘭國家貿易。

新民黨今日（2日）公佈施政報告建議，成員陳家珮立法會議員發言。（何夏怡攝）

鼓勵生育方面，新民黨建議為所有生育兩孩或以上的母親，全額寬免一定年期的薪俸稅，及放寬單身女性接受輔助生殖科技的程序，並鼓勵發展輔助生育治療服務產業。

新民黨今日（2日）公佈施政報告建議，成員李梓敬立法會議員發言。（何夏怡攝）