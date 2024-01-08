林鄭曾蔭權去奉獻禮吻祭台　周守仁多謝兩人任內幫忙︱政壇諸事町

新竣工的粉嶺聖若瑟堂新翼聖堂，日前舉行奉獻禮，本身是天主教徒的兩名前行政長官林鄭月娥和曾蔭權都有出席。主禮的天主教香港教區主教周守仁樞機點名多謝林鄭月娥和曾蔭權，任職政府期間「幫咗一把」，籲教友不可以忘記他們的貢獻，全場教友向兩人拍手致謝。



聖若瑟堂屬三級歷史建築 新翼聖堂後期獲批興建

奉獻禮上周六（6日）下午在粉嶺聯和墟聖若瑟堂新翼聖堂舉行，新翼早於去年竣工，惟需內部裝修及添置設備，花了數個月啟用。聖若瑟堂2011年被古物古蹟辦事處評為三級歷史建築，當時教區考慮保育，決定不在現有歷史建築上擴建，而在旁邊大約1,510平方米的土地興建地下空間，保全原有的低密度設計，獲政府批准。

周守仁：唔可以忘記林鄭月娥幫咗一把

兩名天主教徒林鄭月娥和曾蔭權亦有出席，原來新翼聖堂跟他們亦有淵源，周守仁樞機在奉獻禮尾聲上點名多謝兩人，「當時我哋呢個聖堂決定起，好多安排嘅嘢，唔可以忘記就係當時林鄭月娥姊妹係發展局局長，佢幫咗一把㗎，當時特首係曾蔭權兄弟，佢哋兩位都喺度，都要多謝佢哋」，然後全場向第一排坐在一起的林鄭月娥和曾蔭權拍手致謝。

林鄭月娥、曾蔭權親吻祭台奉獻

同場的亦包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，天主教香港教區輔理主教夏志誠等。奉獻禮亦有特別安排，平時教友不可以上祭台，但當天所有教友都可以親吻祭台。教區禮儀委員會主席羅國輝神父說，祭台代表基督，親吻祭台即是與基督一起奉獻自己。曾蔭權伉儷在儀式結束後親吻祭台，林鄭月娥緊隨其後，脫下口罩俯身吻祭台。