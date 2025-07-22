頻爆水管癱瘓交通　甯漢豪：沒官員可保證不爆　裝實時感應器探測

爆水管及滲漏事故頻繁，一度導致交通癱瘓及停水，引起關注。立法會發展事務委員會今日（22日）開會討論，民建聯新界西北議員周浩鼎關注屯門爆水管事件後續跟進，認為即使安裝新的實時傳感器探測滲漏，缺乏後備供水網絡應如何應對。發展局局長甯漢豪表示，後備管道在建設及維修方面較為耗費資源，待將來北都發展區時會為後備供水網絡提供更多接駁位，與傳感器相輔相成。



屯門公路早前爆水管，一度封閉中線及快線維修。（王譯揚攝）

鹹水管腐蝕嚴重 滲漏事故激增

會上，水務署署理總工程師劉啟進指出，香港供水管網總長超過8,400公里，其中鹹水水管因腐蝕性問題，每100公里的嚴重滲漏故障率較食水水管高出5倍。當中，2024年鹹水水管嚴重滲漏個案達61宗，較2022年增加逾一倍，如屯門公路及將軍澳的鹹水管滲漏，導致大範圍停水及交通阻塞。

署方擴大「智管網」監測範圍，將舊式傳感器轉為實時傳感器，預計2026年年中完成，並優先更換70公里高風險鹹水水管。（立法會截圖）

為此，署方擴大「智管網」監測範圍，將舊式傳感器轉為實時傳感器，令偵測時間由以月計變為實時，將優先更換70公里高風險鹹水水管，預計2026年年中完工。然而，議員質疑工程進度及應急措施是否足夠，呼籲當局加強訊息發布與跨部門協調，減少對市民的影響。

觀塘道近坪石邨早前有水管爆裂。（梁偉權攝）

田北辰關注爆水管可否成為「歷史遺物」

實政圓桌立法會議員田北辰關注香港水壓，觀察到部分商場廁所每個廁格都「盆滿缽滿」，形容難以接受，反問為何香港水壓高於新加坡兩倍，又關注水務署2027年安裝實時傳感器後，是否能令爆水管成為「歷史遺物」。

油塘茶果嶺道有水管爆裂，大量黃泥水淹浸馬路，往觀塘方向部分路段全線封閉。（fb官塘群組/Rudy Wong）

甯漢豪：沒有一個政府官員可保證不爆水管

發展局局長甯漢豪指出水管爆裂視乎路面的車流量及震動情況，沒有一個政府官員可以完全保證不會出現該情況。她表示香港用鹹水沖廁「係世界企得比較前」，而水務署在小西灣及柴灣試行「分割供水模式」，亦可通降低水壓減少爆喉風險。水務署署長黃恩諾補充回應，爆水管大多是夜晚發生，由於鹹水有腐蝕性，亦會通過超聲波來偵測水壓。

實政圓桌立法會議員田北辰關注香港水壓，觀察到部分商場廁所每個廁格都「盆滿缽滿」，形容難以接受，反問為何香港水壓高於新加坡兩倍，又關注水務署2027年安裝實時傳感器後，是否能令爆水管成為「歷史遺物」。（立法會截圖）

甯漢豪：後備管維修成本高 北都設計雙重供水網絡

民建聯新界西北議員周浩鼎指出即使安裝新的實時傳感器，但主要幹道沒有後備供水網絡，日後若感應到有滲漏或爆水管風險，是否真的能減少影響範圍。

甯漢豪指出，後備供水網絡「平日不用，有事先用」，在建設及維修方面亦耗費資源，強調將會在北都新發展區設計雙重供水網絡，提供更多的接駁位，與實時傳感器達到相輔相成的效果。

立法會議員周浩鼎指出即使安裝新的實時傳感器，但主要幹道沒有後備供水網絡，日後若感應到有滲漏或爆水管風險，是否真的能減少影響範圍。（黃浩謙攝）

應急通報易混亂 「水務易」APP擬增輸入地址收資訊功能

多名議員關注爆水管後的應急通報機制是否能改善。目前水務署推出「水務易」流動應用程式，整合停水通知、維修進度及臨時供水安排。甯漢豪強調，現時發放訊息以「人傳人」為主，故容易出現混亂。她指會加強「水務易」的功能，輸入地址便能收到爆水管相關資訊，將來亦有可能同步更新水箱位置及維修進度，讓市民獲得第一手資料。

她指會加強「水務易」的功能，輸入地址便能收到爆水管相關資訊，將來亦有可能同步更新水箱位置及維修進度，讓市民獲得第一手資料。（立法會截圖）

另外，署方將與香港理工大學合作開發「管道機械人」，加強檢測高危水管，並透過分割供水模式降低水壓30%至50%，減少爆喉風險。