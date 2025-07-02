爆水管｜甯漢豪：爆喉熱點維修時間長　非因行政功夫冗長

本港不時發生水管爆裂事故。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今日（2日）提出質詢，表示屯門公路早前爆水管影響約20萬人，促請政府公布後備供水管網的研究進度，並設法減低事故發生時對市民的影響。



發展局局長甯漢豪表示，後備供水管網涉及資源考慮，主要用在策略性重要設施，不過對民生住宅地帶爆水管都要有應對方法。她續稱，屯門未包括在「智管網」範圍，「智管網」全網覆蓋是改善水管爆裂措施質疑。在屯門公路爆水管一事上，水務署沒有即時維修及停水，反而先調配足夠用水到配水庫，讓當區有足夠用水才開展維修工程，減低對市民影響。



屯門公路爆水管時，水務署沒有即時維修及停水，反而先調配足夠用水到配水庫。（王譯揚攝）

甯漢豪：2027年前將擴大更新「智管網」

甯漢豪表示，部分老舊水管外部較脆弱，雖然在「智管網」的檢測範圍，但倘若受到外部衝擊都會有爆裂的機會。她續稱，水務署計劃在2027年前擴大更新「智管網」，已經要求署方探討提早完成的可能性。

她又稱，水務署在2000年至2015年進行全港更換、修復水管計劃，涉及約3000公里的老化水管；在2015年至2025年3月，另有240公里水管完成更換及修復；去年獲得立法會撥款更換修復240公里大型鋼喉管會2029年之前完成。

發展局局長甯漢豪表示後備供水管網涉及資源考慮，主要用在策略性重要設施，不過對民生住宅地帶爆水管都要有應對方法。（直播截圖）

暫不掌握滲水個案平均處理時間

民建聯新界東南立法會議員李世榮表示，早前服務選區都有水管爆裂，指去年水務署偵測到1220宗滲漏個案，問及平均處理時間為何。甯漢豪表示，目前沒有相關數字，但偵測到滲漏都要做出行動，會整理資料後再分析。

經常有水管爆裂，要更換或者大型維修的地點很多處於交通繁忙要道。（王譯揚攝）

經民聯立法會議員陸瀚民關注如何增快「爆喉熱點」的維修進度。水務署的「爆喉熱點」機制是在400米長的路段內，於2年內發生超過一次水管爆裂的地點，水務署會加快更換或修復有關水管。

官涌街與寶靈街交界爆水管，路面散滿沙石。（黃煦緻攝）

甯漢豪表示，經常有水管爆裂，而要更換或者大型維修的地點很多處於交通繁忙要道，並非行政功夫冗長，而是要考慮如何平衡交通影響，例如如何每日封不同線路等等限制才導致維修更換的時間較長。

甯漢豪：期望主幹喉管都加入「智管網」及傳感器

科技創新界立法會議員邱達根指，很多東江水滲漏導致浪費，問及政府如何管控好。甯漢豪表示，政府不會視乎水的來源，無論東江稅、雨水、海水化淡的水管都要監控好，目前八成食水分配管網有安裝傳感器，期望日後主幹喉管都加入「智管網」及傳感器。