立法會通過修訂權力及特權條例　助完善議員履職機制

立法會今日（7月23日）三讀通過修訂《立法會（權力及特權）條例》（香港法例第382章）），以配合下屆立法會引入《立法會議員守則》，對被暫停職務的議員施加財政處分。政務司司長陳國基表示，立法會提出完善議員履職制度，是以更高標準加強自我管理的又一實例，《守則》為立法會議員的工作及應有的行為表現訂下了清晰的標準和指引，將有助議員更高效履職，提升議會的效益和透明度，使立法會更好發揮憲制職能。



除主席外全體88議員投贊成票 下屆議會開始實施

立法會每屆任期結束前都會總結經驗，檢討及優化議會運作，本屆議會提出制訂《議員守則》，在議員干犯不當行為，視其嚴重程度或干犯次數作出停職扣薪津等處分。全體議員早前已就《守則》達成共識，因原有條例的停職扣薪等處分只適用於議員作出極不檢點行為，故需要修訂《立法會（權力及特權）條例》。

立法會主席梁君彥宣布《立法會（權力及特權）條例》獲得通過。（直播截圖）

今日的表決以記名方式進行，全體89名議員，除了主席梁君彥按慣例不投票，其餘88人全部投贊成票。有關修訂將在下屆立法會任期開始當日實施。修例後，議員如要缺席，須在會議開始前通知秘書處。此外，每名議員在每個立法年度完結後的兩個月內，需要提交工作報告。

立法會表決通過修訂《立法會（權力及特權）條例》。（直播截圖）

陳國基：立法會摒棄對抗式政治 大大提升特區管治效能

政務司司長陳國基在動議恢復修例草案二讀辯論時表示，政府樂見立法會議員就引入《守則》達成共識。他指出，今屆立法會摒棄過往的譁眾取寵和對抗式政治，在「行政主導、相互制衡、相互配合」的前提下，與特區政府共同肩負管治香港的責任，議員均以理性、務實、重視效率和成效的方式議政，高質高效審議法案，大大提升了特區的管治效能，充分展現了「愛國者治港」的力量和價值。

陳國基形容本屆立法會的表現彰顯了「愛國者治港」的優勢。（直播截圖）

陳國基又指，《守則》為立法會議員的工作及應有的行為表現訂下了清晰的標準和指引，並訂明對不當行為的處分，將有助議員更高效履職，提升議會的效益和透明度，使立法會更好發揮憲制職能。政府對於立法會完善議員履職制度，表示充分肯定和支持。