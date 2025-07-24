美國經濟學家薩克斯：香港在地緣政治變局中擁多重優勢

著名經濟學家、美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey D. Sachs）接受香港對外交流友好協會（HKAEF）邀請，今日（24日）在香港發表演講。他以香港及東亞地區可持續發展為主題，指出香港可利用獨特優勢，在動盪的全球秩序中轉化為機遇，尤其應爭取成為全球綠色金融中心，促進可持續發展項目的融資與合作。他又駁斥美國前財長耶倫的「中國產能過剩」說法，主張中國能源技術應加速全球佈局，而香港正是促成此願景的關鍵橋梁。



駁「產能過剩」說法 倡香港做全球能源合作推手

薩克斯指出，在可持續發展領域，香港正成為全球樞紐，這不僅源於其自身的努力，更與中國的發展勢態及大中華區在世界轉型中的獨特作用密不可分。他認為前任美國財政部長耶倫（Janet Yellen）所說的「中國產能過剩」觀點是錯誤的，並表示中國擁有世界轉型所需的產能，故應推動中國太陽能出口翻倍，在非洲撒哈拉、中亞沙漠、阿拉伯半島和蒙古等地加倍安裝，並將這些高效低成本的能源接入全球電網。因此，他表示「不應減產，而應至少倍增」。

他又說，香港的角色應促成這些交易，提供融資以成為連接世界的橋梁，令香港成為全球綠色金融中心，讓各國政府考慮轉型時選擇香港以進行發債、借款、上市或尋找夥伴的經濟活動。

薩克斯指出香港應提供融資以成為連接世界的橋梁，令香港成為全球綠色金融中心，讓各國政府考慮轉型時選擇香港以進行發債、借款、上市或尋找夥伴的經濟活動。（鄭宇霞攝）

數字貨幣與「一帶一路」：香港的未開發潛力

被問及除了綠色金融、可持續發展、能源等領域，對於香港擁有「一國兩制」獨特政治環境、還有哪些特定領域能提升香港的角色。薩克斯指出香港是條件最優越的城市，尤其在聚焦東盟和非洲聯盟等新興市場方面，因該些地區迫切需要技術、製造設施和工業解決方案，同時也需要融資支持，而香港則具備多重優勢以滿足這些需求。

他亦指出，香港的地理位置和大灣區的協同效應為其發展提供了良好的基礎；中國的外交政策逐漸向新興和發展中地區傾斜，故香港有機會成為資源整合的中心。

薩克斯對粵港澳大灣區及「一帶一路」倡議的未來發展表示樂觀，認為這些戰略將對全球新興經濟體與發展中經濟體積極影響，而香港作為區域樞紐，具備引領角色，有望發展成為世界級金融中心與創新高地。（鄭宇霞攝）

另外，薩克斯對粵港澳大灣區及「一帶一路」倡議的未來發展表示樂觀，認為這些戰略將對全球新興經濟體與發展中經濟體積極影響，而香港作為區域樞紐，具備引領角色，有望發展成為世界級金融中心與創新高地。他表示，「一帶一路」倡議是其最推崇的可持續發展外交政策，認為該政策雖然在融資機制上仍需改進，但其動機純正、設計日益完善、資金實力雄厚。

地緣政治機遇：美國真空下的香港角色

薩克斯表示，特朗普拱手將全球領導權讓給中國，這為中國及香港提供了前所未有的機遇。當中，香港的高校也能提供頂尖的研究支持，這一系列組合為香港帶來3.2%的GDP增長。他強調，迪拜和新加坡難以匹敵，因實體投資主要來自中國。

薩克斯表示香港擁有健全的普通法制度、與國際貿易體系的深度融合，以及與粵港澳大灣區（GBA）的緊密合作，這些因素賦予香港在全球金融與可持續發展領域中無可比擬的競爭力。（鄭宇霞攝）

薩克斯表示香港擁有健全的普通法制度、與國際貿易體系的深度融合，以及與粵港澳大灣區（GBA）的緊密合作，這些因素賦予香港在全球金融與可持續發展領域中無可比擬的競爭力。他同時指出，香港在推動數字貨幣應用和參與多貨幣體系建構方面潛力巨大，將在貨幣轉型中扮演重要角色。

梁美芬：「一國兩制」可為解決國際衝突提供借鑑

香港對外交流友好協會創會主席梁美芬在致辭中強調，世界正面臨前所未有的挑戰與不必要的緊張局勢，而香港和澳門透過「一國兩制」以和平方式解決歷史遺留的問題，避免戰爭的發生，亦為國際社會樹立了範例。她呼籲各國以和平協商、務實解決爭議的態度，為其他在主權問題上存在分歧的國家提供有益的參考和啟示。

梁美芬呼籲各國以和平協商、務實解決爭議的態度，為其他在主權問題上存在分歧的國家提供有益的參考和啟示。（鄭宇霞攝）

薩克斯今年已是第二次來港。他是世界著名的經濟學家、公共政策分析師，現擔任哥倫比亞大學大學教授和可持續發展中心主任。他曾在哈佛大學擔任教授20年，並曾出任三位聯合國秘書長的特別顧問。 他曾兩次被《時代》雜誌評為世界100位最具影響力的人物之一；迄今已獲得45個榮譽博士學位，包括年香港中文大學2023授予的社會科學榮譽博士學位。