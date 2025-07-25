政經講・公務員問責｜杭州再給香港上了一課

浙江省會杭州市除了創科「六小龍」，在社會治理層面也展現了值得香港參照的實例。杭州余杭區近日發生食水氣味異常風波，當地政府迅速組成聯合調查組調查，事發不足一周即對七名幹部作出由警告至撤職等不同程度的處分。香港早前也發生食水含瀝青事件，特區政府初期應對備受詬病，最終需要行政長官李家超主持跨部門高層督導委員會，加快處理速度。兩相比較， 難免令人感覺香港有所不足。



食水污染既損害市民健康，亦影響日常生活，政府雷厲風行應對，令民眾安心，反映的是「以民為本」的治理精神。李家超早前提出推動設立「高級公務員問責制」，杭州的治理實踐，以及內地對問責機制不斷優化的努力，能否成為香港切實學習的對象？



杭州爆發食水污染風波，市民紛到超市搶購樽裝水應急。（網上圖片）

杭州香港同爆食水風波 問責態度高下立判

7月16日，杭州余杭區部分小區的自來水出現明顯異味，有居民從污水過濾出黃色不明物質。當地水廠啟動供水突發事件應急預案，為居民切換水源。杭州市政府成立聯合調查組展開調查，本周三（7月21日）通報指，水污染與當地持续高温晴热導致取水河道藻類快速繁殖有關。當局宣布受影響用户7月水費全免，同時，余杭區七名政企領導幹部因履職不力、失職失責被嚴肅問責。其中，余杭區分管住房和城鄉建設、水務工作的副區長被給予黨內警告處分，當地水務控股集團董事長受黨內嚴重警告處分，水務集團黨委委員兼余杭環保科技公司總經理則被撤銷黨務與行政職務。

《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本。（譚曉彤攝）

香港皇后山邨早前發生食水含瀝青雜質風波，呈現出另一番景象。該邨居民在5月底發現食水有黑色沉澱物，水務署派钵定心丸」稱水質安全，但因未能迅速找出源頭及沉澱物成份，引起居民強烈不滿。輿論不斷發酵，媒體率先查驗出瀝青，突顯了政府應對的緩慢與被動。行政長官李家超在事發逾一個星期後親自召開跨部門高層督導會議介入，才得以推動相關部門更積極跟進。

建立高級公務員責任制 所為何事？

面對公眾對提升政府治理水平的期望，李家超早前提出審視建立「高級公務員責任制」，旨在強化政府部門主管和高級公務員的領導作用，從而提升整體治理水平。這顯示港府高層意識到加強問責的必要性，並希望將問責對象從政治任命官員擴大至高級公務員。不過，對於香港如何推行高級公務員責任制，政府內部顯然仍未有明確共識。

政府召開高層督導會議，討論皇后山邨及山麗苑食水事件。（李家超Facebook專頁圖片）

李家超曾表示，政府會研究不同懲處方法，例如「可以懲罰無人工加」，而若涉及紀律問題，會有紀律懲處。受委派研究相關制度的政務司司長陳國基卻強調，「責任制」的目的不是懲罰，而是檢視部門問題，談及皇后山邨食水風波時，他形容「個問題唔係百分之一百佢哋能夠控制」，因此不想以此作為「責任制」的例子，掌管18萬公僕的公務員事務局局長楊何蓓茵則指出，職效問責並非新要求，作為上司的公務員有需要強化考績報告，做好工作表現管理。

這些說法突顯了港府對問責的理解似乎更側重於內部管理與流程改進，流露出「不希望有懲罰」的「厚愛」一面，而非對失職失責行為作出明確及嚴肅的追究行動。這種對問責的「軟性」解讀，與內地強調「失責必問」的「剛性」形成了鮮明對比。當問責的界線模糊不清，就難以真正觸及問題的核心。這讓人不無疑問，香港究竟為何要推行高級公務員責任制？

立法會完善履職 對特區政府該有啟示

在公共行政理論裏，問責是績效管理必不可少的組成部分，被視為確保政府有效運作與提升公眾信任的關鍵。國家主席習近平曾對香港管治團隊提出「敢於擔當、善作善成」，不僅要敢於做事，更要能夠做好工作，以求取得好的結果。問責正是確保「善成」的關鍵一環。

立法會三讀通過修訂《立法會（權力及特權）條例。（直播截圖）

中共強調從嚴治黨，對全國達千萬計黨政幹部實施四級制問責，由輕至重依次為：通報批評；以談話或書面方式誡勉；停職檢查，調整職務或責令辭職、免職、降職；紀律處分並追究責任。香港立法會新近表決通過的議員守則，與此有異曲同工之處。

陳國基周三談及本屆立法會提出完善議員履職制度時，形容它是立法會以更高標準加強自我管理的又一實例，充分反映了「愛國者治港」原則的強大優勢。立法會通過訂立《議員守則》，為立法會議員的工作及應有的行為表現訂下了清晰的標準和指引，並訂明對不當行為的處分。政府認為這將有助議員更高效履職，提升議會效益和透明度，使立法會更好發揮憲制職能。同樣的道理，不也應該套用於作為香港當家人與特區治理第一責任人的政府本身？

既要失責必問 也能精準問責

值得注意的是，內地在強調問責的同時，也不斷優化問責機制，處理問責實踐中出現的亂象。雖然中共強調「動員千遍，不如問責一次」，致力推動「失責必問、問責必嚴」成為常態，但問責不合理現象也時有顯現，不僅出現濫用、泛化，也導致一些幹部為了逃避問責而消極怠工的負面效果。

30多名高級公務員早前參與為期12天的國家事務研習課程。（楊何蓓茵Facebook）

為此，內地又提出「精準問責」。《中國共產黨問責條例》列明，問責工作必堅持六大原則：依規依規依紀、實事求是；失責必問、問責必嚴；權責一致、錯責相當；嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重；懲前毖後、治病救人；集體決定、分清責任。簡而言之，就是要做到賞罰有度，不能偏廢。

說到底，正如有內地官方文章指出，問責只是手段，盡責才是目的。落實問責時，如何合理界定責任範圍，釐清權責歸屬，完善容錯糾錯機制，本身就是一門大學問。內地在問責上不僅追求嚴格，更追求精準」和公正，這也是香港推動高級公務員責任制時應該秉持的態度。當然，正如內地實踐過程中面對的挑戰，任何制度在落實過程中難免滋生問題，只能不斷修正完善。

治理改革永遠在路上。