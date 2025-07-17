五年逾千公務員疑濫用病假　立法會研究報告：｢跳Point｣成效存疑

政府檢討公務員管理，擬推出「高層官員責任制」，加強首長級官員領導角色。立法會秘書處近日發表研究報告提到，2023年有790名公務員因不當行為或違法而接受紀律行動，創2017年來的新高；過去五年有逾千人懷疑濫用病假，平均每年210人。不過，根據與表現掛鉤的公務員加薪機制，多達37%公務員已達頂薪點，不論工作表現如何，都不會再獲增薪「跳Point」，秘書處形容社會對機制成效存疑。



政府正研究全面檢討公務員管理制度，當中包括擬推出「高層官員責任制」，強化首長級官員的領導角色。（黃浩謙攝）

37%公務員達頂薪點 質疑鼓勵表現機制成效

立法會秘書處資料研究組整合政府統計處及公務員事務局各項的最新數字，公布《數據透視》研究報告。截至2024年3月底，本港約有17萬名公務員，其中87%屬中低級，僅12%為高級人員。自2000年起，政府實施與工作表現掛鉤的增薪制度，理論上只有年度評核「滿意」者方可獲得增薪，以鼓勵持續表現。然而，報告提到社會質疑機制成效。

截至2024年3月底，本港約有17萬名公務員，其中87%屬中低級，僅12%為高級人員。（立法會秘書處資料研究組）

數據顯示，2024年已有37%公務員到達頂薪點，即使表現卓越亦無加薪空間；而過去五年內，僅65名公務員因評核未達標被拒加薪，反映評級標準寬鬆。秘書處另引述有意見指，整體薪酬調整仍採納「一視同仁」原則，不考慮考慮個別工作表現，建議政府檢討公務員薪酬結構，加入更多與工作表現掛鉤的元素。

數據顯示，2024年已有37%公務員到達頂薪點，即使表現卓越亦無加薪空間；而過去五年內，僅65名公務員因評核未達標被拒加薪，反映評級標準寬鬆。（黃浩謙攝）

2024年已有37%公務員到達頂薪點，即使表現卓越亦無加薪空間；而過去五年內，僅65名公務員因評核未達標被拒加薪，反映評級標準寬鬆。（立法會秘書處資料研究組）

21名公務員持續表現欠佳 當中3人退休、4人辭職

對於表現欠佳的公務員，現行制度設有最少六個月觀察期，若未見改善，將根據《公務員（管理）命令》第12條要求提早退休。2020至2024年間，僅有21名公務員持續表現欠佳被納入此程序，最終3人被着令退休，4人自行辭職。不過，自2023年「簡化機制」後，個案平均處理時間由逾30個月大幅縮短至10.5個月。

2020至2024年間，僅有21名公務員持續表現欠佳被納入此程序，最終3人被着令退休，4人自行辭職。（立法會秘書處資料研究組）

五年逾千宗公務員懷疑濫用病假個案 建議加強識別機制

數到工作表現欠佳的表現，固然包括濫用病假。過去五年有1,052宗公務員懷疑濫用病假個案，平均每年有210宗，惟未有披露涉事日數。單計去年有219宗懷疑個案，佔整體公務員數目的0.13%。病假審核機制被指不夠嚴謹，秘書處建議政府加強識別濫用個案，如病假集中於假日前後。

2020至2024年間，僅有21名公務員被納入此程序，最終僅3人被着令退休。（資料圖片）

過去五年有1,052宗公務員懷疑濫用病假個案，平均每年有210宗，惟未有披露涉事日數。單計去年有219宗懷疑個案，佔整體公務員數目的0.13%。（立法會秘書處資料研究組）

紀律處分個案創2017年來新高

2023年共有790名公務員因不當行為或違法而接受紀律處分，佔總人數的0.5%，數字是自2017年來的新高。當中64%屬輕微違規，處以警告或訓誡，其餘36%則涉及較嚴重不當行為，如濫用職權或干犯刑事罪行，最嚴重會被革職，涉事人員會喪失所有退休福利。

在2021至2023年間，共736人接受紀律聆訊，其中15%被革職，7%被迫令退休及1%被降級。個別個案處理時間長達九年，原因包括被控人員拖延紀律聆訊及調查時間漫長等。政府計劃2026年簡化紀律程序，包括允許在被控人員承認指控下免除聆訊，或其無合理理由缺席時繼續程序，加快處理效率。