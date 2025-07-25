施政報告│冼漢廸促升級電動車充電設施　探討北都科企聯合建樓

互聯網專業協會周四（24日）舉辦傳媒午宴，會長冼漢廸與多位副會長分享下半年重點科創活動規劃，並對將於9月發表的《施政報告》提出兩項建議，包括加快推進電動車充電設施發展，以及探索北部都會區「科技企業聯合建樓模式」。



冼漢廸表示，本港電動車充電設施供不應求，當中公共充電設施僅有11180個，快速和高速充電設施則只有約2000個，並且存在各區分布失衡情況，無法滿足充電需求。此外，香港電動車充電接口標准主要采用歐洲標准，與內地標準不一，跨境車主需使用轉換接頭，或會引致充電效率及安全問題。他建議，當局應進一步推進建設支持國家、歐洲等多種標准充電接口的高速充電樁，尤其是北部都會區的充電網絡規劃，以配合「粵車南下」政策實施。

冼漢廸表示，本港電動車充電設施不足，無法滿足車主充電需求。（資料圖片）

科企聯合建樓模式助減低政府財政負擔

冼漢廸提到另一項的建議，是探討在北部都會區發展「科技企業聯合建樓模式」，即在政府主導下，由多家企業聯合競拍土地、共同投資，統一委托房地產商代建。他認為，此模式有助加快開發速度，減輕政府財政負擔以及後續的維護壓力，亦可以降低招商難度和成本，同時為企業提供可定制的低成本辦公機會，形成企業規模效應。

協會同時在午宴上提及多項下半年的重點活動，包括已啟動的2025 世界信息峰會大獎中國區選拔賽；下周一（28日）與杭州科大矽谷在香港承辦沙龍分享活動，促進兩地科創資源互動；承辦「四川天府杯」香港海選活動，為香港初創企業拓展四川市場提供支持，以及於9月22日舉行一年一度週年大會兼信息產業研討會等。

談及對香港科創的期望時，冼漢稱期希望《施政報告》能為科創領域帶來更有利的環境，吸引更多人才參與，而協會亦希望為香港科創事業發展出一份力。