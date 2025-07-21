施政報告2025｜本港IPO穩居全球首位　李家超：持續推動金融改革

特區政府正就本年度《施政報告》進行公眾諮詢，行政長官李家超今日（7月21日）發布宣傳短片，談論香港金融市場。他指出，政府近年落實一系列上市制度革新措施，今年截至7月中共迎來52次新股上市（IPO），共集資1240億港元，按年上升590%，暫列全球第一。



李家超表示，金融改革有助香港提升融資平台效能，政府會持續完善上市制度、進一步促進股票市場流動性，吸引全球更多優質企業來港上市，提升香港作為上市地點的吸引力和活力。



行政長官李家超今日（7月21日）發布宣傳短片，談論香港金融市場。他指出，政府近年落實一系列上市制度革新措施，今年截至7月中共迎來52次新股上市（IPO），共集資1240億港元，按年上升590%，暫列全球第一。（資料圖片）

李家超在社交平台發布《施政．再報告》宣傳短片

今年施政報告將提早於9月發表，公眾諮詢期由6月16日開始，為期三個月。李家超已與立法會各黨派及無黨派議員分別會面收集建議，亦聽取了特首顧問組三個組別成員的意見。他由今日起在社交平台發布《施政．再報告》系列短片，首集主題為金融股市。

唐家成指出，《施政報告》推動落實的金融改革措施，有助提升香港國際金融中心地位。（資料圖片）

港股募資全球第一 唐家成：繼續優化上市制度

香港交易所主席唐家成在短片中表示，去年《施政報告》提出進一步優化證券市場，包括爭取短期內實現更多標誌性的公開招股。今年在新增的「科企專線」等措施帶動下，募資規模排名全球第一，反映《施政報告》對政策和業界的引領作用，亦體現香港作為國際金融中心的優勢。

唐家成指出，《施政報告》推動落實的金融改革措施，有助提升香港國際金融中心地位。香港將繼續不斷優化上市政策，包括主要上市和第二上市門檻，吸引更多企業來港上市。在歐美市場動盪的背景下，推動香港成為全球資本的安全島。

中銀國際證券董事總經理龔臻虹亦指出，「打風不停市」大大加強香港作為國際金融市場的一個對接，讓本地券商營運能力提高，同時也幫助了很多金融機構以及券商，做數字化轉型。（資料圖片）

「打風不停市」助金融機構及券商數字轉型

香港交易所由去年9月23日起實施「打風不停市」安排，李家超表示，改革措施讓香港市場進一步與國際接軌。中銀國際證券董事總經理龔臻虹亦指出，「打風不停市」大大加強香港作為國際金融市場的一個對接，讓本地券商營運能力提高，同時也幫助了很多金融機構以及券商，做數字化轉型。

李家超在短片中總結時表示，金融改革有助香港提升融資平台效能，吸引更多投資者參與香港市場，提升香港作為國際金融中心的競爭力。（資料圖片）

李家超：很高興見到股市呈現繁榮現象

李家超在短片中總結時表示，金融改革有助香港提升融資平台效能，吸引更多投資者參與香港市場，提升香港作為國際金融中心的競爭力，很高興見到過去一段時間，香港股市呈現繁榮現象，新股上市規模穩居世界第一，政府會吸納不同意見，繼續推動金融市場發展，創造更多新高峰。

李家超另在社交網頁稱，《施政報告》的措施和目標是融匯政府、企業、專家和民間智慧，他期待收到社會各界的意見，必定會仔細研究、廣納良策，全城齊心推動香港全速向前發展。