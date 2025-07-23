施政報告｜林順潮倡中學產業化及DSE國際化　推寵物北上先導計劃

港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮今日（23日）在傳媒茶聚時分享對新一份《施政報告》的政策建議，重點闡述他對三個民生相關議題的看法。在寵物經濟方面，他倡議放寬交通、檢疫及餐飲限制，打造寵物友善城市；在教育領域，他建議推動中學產業化及DSE國際化，吸引海外人才；他又關注跨境口岸優化，認為應聚焦通關效率與協調，以配合大灣區融合趨勢。



乘客上車前，必須將寵物放入袋中。（周令知攝）

建議實施先導計劃 寵物免檢疫北上

亞洲的寵物經濟圈每年達400億元，林順潮建議推動香港寵物經濟，包括放寬公共交通限制、出入境檢疫措施及餐廳禁止寵物入內的限制。他認為輕鐵「貓狗同行」計劃很成功，建議將該計劃推行至全港，以及放寬如今只有八成渡輪線允許攜帶寵物的限制。

內地進口貓狗在香港的檢疫期已縮短至30天，林順潮建議進一步實施先導計劃，與內地部分沒有狂犬病的地區以7天免檢疫針紙為憑證，允許雙向通行。例如，深圳自2008年來已無本土狂犬病病例。他認為最初可設立100個跨境寵物名額。對於寵物北上狂犬風險，他強調「誠信為本」，但在最初階段應為寵物配置GPS，禁止前往非規定區域，避免狂犬病回流香港風險。

林順潮表示，寵物通關後會吸引內地旅客帶寵物來港消費。他認為應開放寵物友好餐廳，但「再向前走就可能要修例（《食物業規例》）」。

林順潮指，一帶一路國家有很多人有興趣來香港就讀，若指定部分優質學校設立DSE考點，可為香港招攬國際人才。（資料圖片）

擴大中學產業化及促進DSE國際認證

香港要成為國際教育樞紐，在提升專上院校非本地生名額之外，林順潮認為「中學是打造國際教育樞紐的重要環節」。他建議擴大中學產業化，即以非本地生身份到政策彈性較大的直資學校就讀，再以較低分數回內地報考大學，或就讀香港大學甚至申請外國學校。

他還建議促進DSE文憑試國際化認證，在內地、東南亞及「一帶一路」國家設立DSE考點，在當地考試後以非本地生身份申請香港的大學。林順潮相信此舉可「將當地最優秀的人才引入香港」，作為人口政策彌補人才缺口。

5月1日五一黃金周首日，在深圳蓮塘口岸有大批內地旅客一早過關來港旅遊。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸人流遠超設計容量 應採取「兩地一檢」

優化跨境口岸方面，林順潮指出，「蓮塘口岸原本設計容納三萬人通關，但現在平日都七萬人次，假日就九萬」，他認為除了增加櫃檯和閘機之外，亦可以學習新皇崗口岸計劃推出的「兩地一檢」，節約通關時間。此外，目前的口岸開放時間不一致，他建議均應延長至凌晨12時。