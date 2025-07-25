一帶一路建設聯席會議北京舉行　林定國︰用好優勢為國家發揮作用

港府與國家發展和改革委員會及相關中央部委，今日（25日）在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第八次會議。



一眾政府官員由律政司司長林定國帶領下出席會議。他表示在國家支持下，香港將繼續深化國際交往合作，並積極用好香港自身優勢，在國家高水平對外開放中發揮更大作用，又感謝中央大力支持國際調解院的總部落戶香港，有助強化香港作為國際爭議解決服務中心和國際調解之都的角色。



特區政府與國家發展和改革委員會（發改委）及相關中央部委7月25日在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第八次會議。（政府新聞處圖片）

港府與國家發展和改革委員會及相關中央部委，今日在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第八次會議。律政司司長林定國為「融入國家發展大局督導組」下「一帶一路」發展小組組長。他率領商經局局長丘應樺及各個政府代表出席會議，貿發局主席馬時亨及機管局代表同行。

林定國表示，港府一直推動共建「一帶一路」工作走深走實，並繼續以國家支持高質量共建「一帶一路」的8項行動為指引，全方位參與和助力共建「一帶一路」，積極融入國家發展大局。在國家支持下，香港將繼續深化國際交往合作，並積極用好香港自身優勢，在國家高水平對外開放中發揮更大作用。

林定國指出，港府在過去一年發揮香港在雙向開放平台的優勢，積極做好制度型開放的推動者；用好教育科技人才優勢，擔當新領域合作的開拓者；以及發揮多元文化交融優勢，推動香港成為民心相通的促進者。

特區政府與國家發展和改革委員會（發改委）及相關中央部委7月25日在北京舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第八次會議。（政府新聞處圖片）

林定國又指，港府開拓中東、東南亞國家聯盟和其他「一帶一路」國家等新興市場，同時充分利用香港與國際接軌的專業服務，全面打造香港成為國家的雙向國際門戶，突顯香港作為共建「一帶一路」功能平台的角色。他感謝中央大力支持國際調解院的總部落戶香港，有助強化香港作為國際爭議解決服務中心和國際調解之都的角色。

丘應樺在會上表示，港府將充分抓緊「一帶一路高峰論壇」10周年的契機，向海內外展示香港作為「一帶一路」積極參與者和功能平台的重要角色。他匯報香港參與和助力「一帶一路」建設的工作進展，包括商經局未來繼續爭取香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》、爭取盡早完成正進行談判的自由貿易和投資協定，以及積極跟進在馬來西亞吉隆坡及沙特阿拉伯利雅得開設經濟貿易辦事處的計劃，全力推動香港與「一帶一路」國家的經貿關係。

創新科技及工業局副局長張曼莉也出席會議，介紹本地創科產業的優勢。

創科局副局長張曼莉也出席會議，匯報港府在創科方面，參與和助力「一帶一路」建設工作的進展和未來重點，介紹本地創科產業的優勢。過去一年，港府4月與斯洛伐克共和國政府簽訂鼓勵兩地科研機構、科技人才及企業加強科研合作，以及技術創新成果轉移的合作備忘錄。

張曼莉出席會議前曾在北京參觀一家高端半導體晶片企業，又考察一家新能源汽車智能製造工廠，並到廠房觀摩及聽取該企業介紹車廠先進的自動化製造流程、工藝和未來產業化佈局。她明日將轉往寧波出席第二屆浙港現代專業服務合作會議，以及訪問當地科技企業。