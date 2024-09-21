京港加強科技合作　創科局張曼莉：產生協同效應　發展新質生產力

創新科技及工業局副局長張曼莉今日（21日）在北京出席第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」多個專場活動，並見證香港生產力促進局與中關村京港澳青創中心共建的「京港研發加速中心」揭牌及該中心的首批簽約項目。



張曼莉表示，京港兩地同為國家重要的科技創新中心，兩地之間的緊密合作將產生巨大的協同效應，為國家發展新質生產力作出更大貢獻。



張曼莉參加京港洽談會時，出席「京港數字經濟創新發展專題活動」、「京港『智』創未來科技創新合作論壇暨第七屆『京港青創杯』總決賽」，以及北京市海淀區專場活動等。

創新科技及工業局表示，張曼莉在多場活動上，與兩地專家學者及企業代表就進一步推動京港創科合作、推動人工智能及數字經濟等前沿技術研發及應用展開廣泛的研討交流，並見證香港生產力促進局與中關村京港澳青創中心共建的「京港研發加速中心」揭牌及該中心的首批簽約項目，參與「中關村科學城—香港創新加速計劃」的發布儀式和參與京港AI應用加速器啟動儀式等 。

局方指，過去京港兩地在科研合作方面取得了顯著成果，數百項合作專案涵蓋了生命科技、人工智能、機器人技術、微電子、新能源、納米科技、生物醫藥等多個前沿領域；自2018年兩地開啟京港合作會議並簽署合作備忘錄以來，港府鼓勵兩地高校和研發機構依託各自優勢，在創科領域加強交流合作，並致力優化科研及兩地產業合作政策。

張曼莉指出，香港為北京科技企業提供了優質的國際化服務平台，愈來愈多的北京企業選擇香港作為國際市場的橋頭堡，通過香港的獨特優勢，拓展全球業務，鏈接國際創新資源。她表示，這些企業不僅在香港獲得了資本、市場、國際人才和政策支持，更加速了其技術的前沿研發、成果轉化與全球布局。

張曼莉接受媒體採訪時強調，香港是內地企業加強國際科技合作、與國際標準對接，挖掘用好全球創新資源壯大全球布局的最佳寶地，香港創科實力雄厚，同時憑藉其國際金融、航運、貿易中心地位，並在一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」與世界接軌，將有助更多內地企業走向國際市場，強強聯手為國家高質量發展作出貢獻。 她指京港兩地同為國家重要的科技創新中心，兩地之間的緊密合作將產生巨大的協同效應，為國家發展新質生產力作出更大貢獻。

另外，在京港洽談會活動上，香港生產力促進局與中關村京港澳青年創新創業中心攜手成立「京港研發加速中心」，並與首批四家中關村科創企業簽署科研合作意向協議。「京港研發加速中心」將設於香港生產力大樓，致力發揮生產力局與青創中心的優勢，匯聚京港澳三地頂尖的企業、科研、人才資源，圍繞智慧生活、航天科技和生命科技等重點領域展開聯合研發，依託生產力局領先的技術和創新能力，推動關鍵核心技術研發及成果轉化落地，增強產業競爭力。

首批簽署科研合作意向協議的四家中關村科創企業，是北京他山科技有限公司、馭勢科技（北京）有限公司、藍點天圖（北京）科技有限公司、中科搏銳（北京）科技有限公司。生產力局表示，這批高新技術企業專注於人工智能與機械人、自動駕駛、商用衛星應用和生命健康等前沿領域，基於現有的研發項目，簽約企業將與生產力局緊密合作，致力於更好地服務海內外市場，加速技術研發和落地應用，進一步拓展國際市場，推動技術和產品的全球化布局。

生產力局主席、立法會議員陳祖恒表示，創新科技是激發新質生產力的核心要素，生產力局將積極配合國家發展戰略和香港政府發展方向，落實特區政府與國家工業和信息化部近期簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，推動「京港研發加速中心」與更多創科企業深度合作，強化產學研深度融合，賦能智能製造，支援更多內地企業「走出去」，加快形成新質生產力，驅動香港邁向國際創新科技中心的目標。