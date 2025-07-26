利物浦對AC米蘭︱羅淑佩完場落九龍城宵夜：餐廳一片紅　盛事效應

【利物浦對AC米蘭/啟德體育園】英超冠軍利物浦今天（26日）晚上於啟德主場館對意甲豪門AC米蘭，上演「香港足球盛會2025」重頭戲，最終AC米蘭4:2擊敗利物浦。文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賽後形容很精彩，兩隊都想贏，故一直進攻，「4:2的賽果，6個入球相信入場球迷都收貨。」



完場後，羅淑佩坦言好肚餓，故大伙兒去九龍城食宵夜，形容「餐廳間間一片紅，場內場外氣氛一流，盛事效應顯露無遺！」



7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

好正呀！佢哋好認真，當真波咁踢啦明顯，香港球迷都可能想利物浦贏，但AC交足功課啦！ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽後，到九龍城吃宵夜。（羅淑佩Facebook）

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩觀賽後，到九龍城一間餐廳吃宵夜。她形容，餐廳內很多人穿紅衣，「真係盛事，場波帶動咗成個夜經濟」，表明當局會努力，盡量多辦盛事，令大家開心出來消費。

好多著住紅衫，一枱枱，幾開心呢度。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩表示，盛事開始成為一種氣候帶動區內夜經濟，「有好波球迷自然出來」，同時大家亦開始「知道門路」去九龍城吃宵夜，形容經港鐵站走到九龍城也很快。

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽。（羅淑佩Facebook）

7月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩觀賞利物浦對AC米蘭友誼賽，與警務處處長周一鳴（左三）合照。（羅淑佩Facebook）