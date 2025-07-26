利物浦對AC米蘭︱史諾感謝香港球迷厚愛　對迪亞斯傳聞有口難言

利物浦雖然以2：4不敵AC米蘭，但論場內球迷聲勢，紅軍擁躉肯定比對手優勝；主教練史諾與隊長雲迪積克都感受到球迷的愛與支持。

傳媒焦點則落在紅軍轉會傳聞上，路爾斯迪亞斯（Luis Díaz）與達雲紐尼斯（Darwin Núñez）均不入今場比賽名單，令人關注是否與他們的去向有關，史諾對兩人的情況有不一樣的說法。



今場有多達49702名球迷到啟德主場館觀戰，利物浦球迷佔多數，他們開賽前先合力舉起巨型橫幅，又砌出「DJ 20」字樣向因車禍離世的球星祖達致敬，也不斷高唱「YNWA」及領隊史諾的打氣歌曲，「複製」晏菲路氣氛。

賽前利物浦球迷砌出「DJ 20」字樣向去世的祖達致意。（夏家朗攝）

賽前利物浦球迷高舉巨型橫幅。（夏家朗攝）

在賽後記者伯上，有傳媒問史諾如何將啟德與晏菲路相比，他這樣回應：「我們去到世界各地，如上季季前集訓的美國、香港或其他作客比賽，總是感受到很多愛與支持。單是練習都有25000人觀看，有多少球會能夠做到，這說明了球會與球迷之間的聯繫。對新球員來說，他們也看到利物浦在全世界有多重要，我很高興能置身其中。」

利物浦入波後球迷十分興奮。（袁志浩攝）

他又表示，滿意在香港的訓練場地與下榻酒店，只是氣溫比利物浦更高，「除了比賽結果之外，一切經歷都很正面，我們在這裏得到很多的人的幫忙。」日前到旺角逛街時被「野生捕獲」的隊長雲迪積克，則指自己享受在港的時光，賽後主動走向球迷自拍的他期待再次東來。

「我總是想學習不同的文化，看看不同的事，雖然行街被人跟隨着，但所有事都很好。只是球場草坪有點麻煩（tricky），我相信職員已經準備到最好，但仍有改善的地方。」

雲迪積克賽後主動走向球迷簽波衫及自拍。（夏家朗攝）

對於利物浦今日的表現，史諾認為最大弱點是防守對方反擊，「我們缺少了7位資深球員，很多球員不在其慣常的位置上。」有傳媒指在昆沙離隊、祖高美斯受傷下，利物浦後防缺板凳深度，史諾隨即望向左方的雲迪積克，並表明不認同有關說法，「我們有足夠的人腳作選擇，祖高美斯只是輕傷。」

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然而提到今日連比賽名單都不入的路爾斯迪亞斯（Luis Díaz）與達雲紐尼斯（Darwin Núñez），兩人均深陷轉會傳聞，史諾亦各有說法，「迪亞斯身邊有不少傳聞，他訓練得不錯，但我們決定在這刻不讓他比賽，我無法深入地評論。紐尼斯也訓練得不錯，但他受傷了，我們不能冒險派他上陣。」傳媒追問迪亞斯是否渴望離隊，史諾僅稱：「你不應該問我。」

路爾斯迪亞斯（Luis Díaz）與達雲紐尼斯（Darwin Núñez）不入今場比賽名單。（袁志浩攝）

近日紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）尋求離隊，缺席紐卡素亞洲之旅，有傳利物浦有意花破英國轉會費紀錄把他羅致。史諾被問到對今個轉會窗的看法，只稱在競爭對手都增兵下，紅軍必須做同樣的事，「我們會嘗試注入新能量與新武器，我對球隊至今在轉會市場的舉動很滿意。」