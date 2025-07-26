利物浦迪奧高祖達離世　球迷今晚唱《祖達之歌》致敬︰永遠的英雄

【利物浦對AC米蘭/liverpool vs ac milan/迪奧高祖達/liverpool】上屆英超冠軍利物浦今晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事。利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）在7月3日車禍身故，有內地球迷已準備朋友贈送的手繪肖像紙板，又指今晚觀賽期間會跟其他球迷一起唱《祖達之歌》悼念。另有本地球迷製作紀念冊，收集球迷簽名及祝福，將送予葡萄牙駐港總領事館，期望能轉交給其家人，他更花費三、四日時間親手繪製祖達肖像的塑膠彩畫。



佢永遠都喺我哋心目中，同埋永遠都係我哋嘅英雄。 球迷鄭先生

啟德零售館的利物浦官方商店7月26日下午近3時，店外大排長龍，有不少球迷前來捧場，人龍一度延伸近40米。（洪芷菁攝）

啟德零售館的利物浦官方商店7月26日下午近3時，店外大排長龍，有不少球迷前來捧場，人龍一度延伸近40米。（洪芷菁攝）

上屆英超冠軍利物浦今晚（26日）將與意甲球隊AC米蘭在啟德體育園上演「香港足球盛會2025」賽事，啟德零售館的利物浦官方商店下午大排長龍。來自潮州、今年20歲的朱小姐今日手持手繪迪奧高祖達（Diogo Jota）肖像的紙板，並表示這是朋友在得知其車禍離世後，親手繪製贈她。

來自潮州、今年20歲的朱小姐表示，早前已在旗艦店消費了幾千元，並獲朋友贈手繪迪奧高祖達（Diogo Jota）肖像的紙板。（洪芷菁攝）

朱小姐稱，從小學一直追捧利物浦，並一直很喜歡迪奧高祖達，故社交媒體QQ及淘寶帳戶等都以他作為頭像。她表示：「他的實力大於名氣，然後很低調」、「每次只要落後的局面，只要他替補上場，就可以扭轉局面，我覺得很厲害」。

來自潮州、今年20歲的朱小姐表示，早前已在旗艦店消費了幾千元，並獲朋友贈手繪迪奧高祖達（Diogo Jota）肖像的紙板。（洪芷菁攝）

她指利物浦球隊的每個球星都很喜歡，「能來這邊見到大家已經很幸運了。」對於今晚觀賽，她稱感覺很激動，又指前兩天觀看訓練賽，看到其他球迷身穿祖達的球衣，心情也有點失控。她表示今晚觀賽期間會跟其他球迷一起唱《祖達之歌》。

90後的球迷鄭先生表示，為紀念祖達製作紀念冊，收集球迷簽名及祝福，並將會送給葡萄牙領事館，希望能轉交給其家人。（洪芷菁攝）

90後球迷鄭先生表示，為紀念祖達製作紀念冊，收集球迷簽名及祝福，並將會送給葡萄牙駐港總領事館，希望能轉交給其家人。他亦花費三、四日時間親手繪製祖達肖像的塑膠彩畫。有不少球迷在紀念冊簽名並與他的祖達的畫像合照。

90後的球迷鄭先生表示，為紀念祖達製作紀念冊，收集球迷簽名及祝福，並將會送給葡萄牙領事館，希望能轉交給其家人。（洪芷菁攝）

鄭先生慨嘆，這樣有才華的球員突然離世，相信有很多利迷有很多說話想對他說，雖然官方網上有途徑表達心意，但不及親手寫的有溫度，故發起簽名行動。他估計，目前已有逾百人簽名，包括香港、內地及外國球迷。他留意到球隊訓練時表現認真，「反而呢件事，球隊嘅士氣……為祖達而戰」。

90後的球迷鄭先生表示，為紀念祖達製作紀念冊，收集球迷簽名及祝福，並將會送給葡萄牙領事館，希望能轉交給其家人。（洪芷菁攝）

他本人想對祖達說：「佢永遠都喺我哋心目中，同埋永遠都係我哋嘅英雄。」亦希望他的家人走出傷痛。從祖達尚在狼隊時已開始留意他，認為他入球率高，踢法好似奧雲，在禁區把握能力很強，雖然不算高，但彈跳力等各方面都很好，加盟利物浦後，亦為球隊取得不少獎盃，絕對係我哋嘅英雄。」