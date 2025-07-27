曾俊華爆劍擊「世一」蔡俊彥一缺點　欣慰師弟世錦奪金：終於開竅

劍擊港隊代表蔡俊彥日前在世界劍擊錦標賽男子花劍項目奪得金牌，成為香港男花歷史第一人。曾在喇沙書院教過蔡俊彥劍擊的財政司前司長曾俊華，今日（27日）在Facebook發文盛讚這位「小師弟」從學生時期已展現過人鬥志，如今更展現沉穩與成熟，形容對方「終於開竅」，感到無比欣慰。曾俊華同時又提醒蔡俊彥接下來放鬆一下，「唔好扯得咁緊」，以最好的狀態迎接2028年的洛杉磯奧運。



曾教過蔡俊彥劍擊的前財政司司長曾俊華，今日（27日）在Facebook發文盛讚這位「小師弟」從學生時期已展現過人鬥志，如今更展現沉穩與成熟，形容對方「終於開竅」，感到無比欣慰。（曾俊華Facebook）

年少眼中有火 技術創意兼備

曾俊華憶述，蔡俊彥在喇沙中一時就加入劍擊隊，中二便晉身校隊，而當年教練團隊最被他吸引的就是他眼中那團「其他人冇嘅火」。他形容蔡俊彥爭勝心強、不輕言放棄，在賽場上更兼具創意與技術去應對不同的對手，是一名極具潛質的劍手。

佢喺比賽場上，不時都可以做出一啲，對手估唔到嘅怪招，佢嘅招數變化多端，經常都將對手殺個措手不及。 曾俊華

蔡俊彥在喇沙中一時就加入劍擊隊，中二便晉身校隊，而當年教練團隊最被他吸引的就是他眼中那團「其他人冇嘅火」。（曾俊華Facebook）

從急躁到沉穩 奪冠背後的成長

不過，曾俊華就坦言，「呢團火」亦都令到蔡俊彥個性過於急躁，所以教練們多番提醒他要「用忍戒急」，提點他這樣才能在劍擊場上保持穩定，持續獲得好成績。而今次奪得世界冠軍後，蔡俊彥受訪時提到自己變得更有耐性，改變了在劍場上的衝動性格。曾俊華對此深感欣慰，感嘆他「終於開咗竅」。

今次奪得世界冠軍後，蔡俊彥受訪時提到自己變得更有耐性，改變了在劍場上的衝動性格。曾俊華對此深感欣慰，感嘆他「終於開咗竅」。（曾俊華Facebook）

展望2028年奧運 寄語「唔好扯得咁緊」

蔡俊彥奪得世界冠軍後，更多人期望他成為下一個張家朗，在奧運奪金。曾俊華相信以蔡俊彥的能力能夠參加未來一至兩屆奧運會，但他提醒距離2028年洛杉磯奧運還有3年，希望蔡俊彥在贏得三個重要比賽後能夠放鬆一下，「唔好扯得咁緊」，在這段時間做一些基本訓練以保持體能及正面情緒，從而以最好的狀態去迎接奧運。

曾俊華又強調，在世界劍擊舞台上，實力接近的選手比比皆是，勝負往往取決於臨場狀態和部署，故此每一步都必須有計劃、有耐性。