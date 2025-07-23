劍擊世錦賽｜蔡俊彥膺世界冠軍 成港隊首人 勇挫俄劍手締歷史
撰文：趙子晉
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今年5月的花劍世界盃加拿大站，蔡俊彥（Ryan）無緣正賽，這名港隊代表陷入自我懷疑，更一度想過放棄，爭世界冠軍或許是不切實際。豈料相隔不足三個月，蔡俊彥連贏上海大獎賽及亞洲錦標賽，躋身世錦賽決賽，力爭三連霸、成為香港史上首位劍擊世界冠軍。
蔡俊彥過關斬將，在世界錦標賽坐銀望金，無論決賽勝負，Ryan也創出香港劍擊隊在世錦賽的最佳戰績。蔡俊彥在四強以15：11擊敗匈牙利劍手Gergo Szemes後，與俄羅斯的中立運動員保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）爭冠軍。二人過往曾經兩度在淘汰賽交手，蔡俊彥兩戰皆北，最近一次對壘已經是2020年的都靈大獎賽。
雙方節奏明快，蔡俊彥初段連失兩劍，其後即以兩劍進攻收復失地，Ryan的反攻繼續奏效，領先至8：4，蔡俊彥力保差距，以11：8領先進入第二節。蔡俊彥以防守還擊再下一城，然後再以一劍果敢進攻得分，一步一步走近世界冠軍的寶座。一劍進攻反攻，加上一劍進攻，蔡俊彥以15：9奪冠。
張家朗與江旻憓曾經在世錦賽摘銅，蔡俊彥成為港隊第三人登上世錦賽頒獎台，如今更加締造歷史，首度稱霸世錦賽，成為史上香港第一名劍擊世界冠軍。
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