蔡俊彥劍擊世一曾為慳錢不外吃　一生只可吃1物 揀雪糕背後有原因

港隊劍擊花劍代表蔡俊彥7月23日出戰世錦賽，在個人賽勇奪金牌創下歷史，成為首個得到世錦賽冠軍的香港劍手。蔡俊彥曾表示自己一日三餐都在體院解決，最愛的食物是竟然是一種高脂肪食物！原來背後有這些原因。



蔡俊彥在世錦賽奪得金牌。（中國香港劍擊總會圖片）

在最新公佈的FIE世界排名榜，蔡俊彥由原本的11位躍升至第1位，成為新一代「世一」，是繼張家朗和江旻憓後，第3位世界排名第一的香港劍擊運動員。蔡俊彥在過去2個月連奪上海大獎賽、亞洲錦標賽及世界錦標賽3面金牌，最終達到他的目標，榮升世界第一。

蔡俊彥榮升世界第一。（中國香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥自費出賽 為慳錢不出外吃飯

去年蔡俊彥曾在Threads上分享港隊運動員的收入狀況，蔡俊彥所屬的「成年隊」類別運動員，當時每月標準資助額為7,130元。他列出了自己一年出國比賽的費用，當中的機票、酒店、飲食及比賽報名費全部由他自費，出國比賽5天可能已花費過萬元，半年間花逾5.5萬元。扣除支出後，他每月的收入只有約2,521元，每日83元。

蔡俊彥為了慳錢，不會約朋友出外吃飯，三餐都只會在體院吃。當時帖文一出，讓不少網民感到驚訝，表示港隊運動員的收入太低，難以維持生計，他們刻苦的訓練沒有得到重視。

現時體院「成年隊」類別運動員，每月標準資助額提升至10,000元，一年為120,000元。蔡俊彥透露一般項目中，在香港排第1至4名的運動員可獲資助出國比賽，第5至12名的運動員則要自費。

蔡俊彥「一生只能吃一樣食物」他選擇了雪糕

蔡俊彥曾在訪問中被問到，如果一生只能吃一樣食物，會選擇甚麼，他選擇了雪糕，稱食雪糕帶給他無限的快樂。運動員需要嚴格控制體型，也可以食雪糕嗎？原來減脂期間並不是不能吃雪糕，適量吃雪糕，有助補肝醣及維持肌肉力量!

運動員吃雪糕有2大好處？

在運動後吃雪糕，可以補充肝醣，當人體需要能量時，肝醣會分解成葡萄糖，快速提供能量。含牛奶成分的雪糕也含有鈣質，鈣質能促進肌肉收縮，確保肌肉正常運作，維持肌肉的活動力。

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吃雪糕有助補肝醣及維持肌肉力量。（unsplash）

雪糕可以幫助身體降溫消暑，提供心靈上的滿足，就連職業運動員都覺得訓練後的雪糕是對自己最大的獎勵！不過在運動之後吃雪糕，也需要注意以下3點，才不會導致脂肪囤積。

1.選擇脂肪含量較低的雪糕，例如意式雪糕或乳酪雪糕等，減少熱量攝取。

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2.選擇包裝較小的雪糕，避免一次食用過量。

3.雪糕要額外搭配蛋白質，才能讓營養更均衡，例如搭配無糖豆漿、茶葉蛋等。