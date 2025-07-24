蔡俊彥劍擊世錦賽奪冠　喇沙仔被封金句王　同MIRROR成員是老BEST

香港劍擊花劍代表蔡俊彥在世界錦標賽個人賽決賽，以15:9擊敗俄羅斯劍手，成為首名奪得世錦賽冠軍的香港劍手，亦是香港劍擊運動員在世界錦標賽的最佳成績。在最新公佈的FIE世界排名榜，他也由原本的11位升上「世一」，不足24小時成為「世冠」及「世一」！這位「世界一哥」是喇沙仔，9歲就開始學習劍擊，現在是全職運動員，曾因主持節目連爆金句，被網民封為「金句王」！



中國劍擊總會 截圖

蔡俊彥（Ryan）7月23日的世界劍擊錦標賽個人賽決賽以15:9擊敗對手，成為歷來首個來自香港的劍擊世界冠軍，寫下香港劍擊運動員在世錦賽的最佳成績，而連同5月的上海大獎賽、6月的亞錦賽，蔡俊彥連續三個月在三個國際賽中奪冠，最終以總分194分，首次成為「世界一哥」，絶對是香港人的驕傲！其實「一哥」蔡俊彥除了打劍叻，口才也相當了得，去年巴黎奧運做旁述時更連爆金句。《開罐》為大家整合了資料，讓大家對這位一哥更了解！

1.名校出身9歲開始接觸劍擊

資料圖片

27歲的蔡俊彥出身名校喇沙小學、九歲便開始接觸劍擊。他過往接受傳媒訪問時曾表示，當年最初學劍時有點抗拒，但上了一堂課後對劍擊的動感與策略吸引，從此愛上劍擊。中學升讀入喇沙書院後，中二更首次代表學校出戰學界劍擊比賽，中三時獲邀加入香港劍擊隊。

2. 曾是曾俊華學生獲讚賞

曾俊華F B截圖

蔡俊彥曾是前財政司司長曾俊華的劍擊學生，曾也在訪問中讚揚蔡俊彥「雙眼有火」，認為他是「頗有天分的劍手」，對自己有信心且情緒穩定，「他每次應戰都認真應付，打起來亦旗鼓相當」。

3. 跟MIRROR成員Edan是大學室友

除了學劍擊了得外, 蔡俊彥也沒有放棄學業，DSE後入讀香港大學會計系，更和MIRROR成員呂爵安（Edan）是室友，Edan亦曾經在上屆東京奧運為Ryan打氣，「佢係全世界第八名，我希望佢變到第一名，加油！」

ViuTV截圖

4.巴黎奧運當旁訹連環爆金句

去年巴黎奧運，蔡俊彥於ViuTV直播重劍16強賽事時擔任旁述，隊友張家朗出戰男子花劍決賽時，更爆出不少爆笑金句，例如「明明綠燈轉眼變成紅燈」、「我覺得家朗係香港有史以黎最出色嘅運動員」；當張家朗招牌伸脷動作，Ryan再爆一句「唔好再話佢黃脷苔唔健康喇，佢嗰啲係金箔嚟」。而江旻蔚獲勝時，Ryan更說「菠蘿包贏左法包」，被網民大讚轉數快又夠Fun，「Ryan金句今晚都係世一」。

５.直播比賽時不慎失言

不過性格直率的蔡俊彥，在巴黎奧運比賽做旁述時也曾因失言軒然大波。當時張家朗對戰中國選手莫梓維的，選手莫梓維不慎跌倒，蔡俊彥在直播時表示：「仆親…佢跌咗喺地下，劍擊比賽經常發生嘅」、「據我所知，佢隻腳係有啲傷，唔知有冇觸發到舊患，希望觸發到啦！」。網民在網上持兩極反應，蔡俊彥亦為此公開道歉，「解釋自己的失言行為：對唔住講到好似同朋友傾計咁，係到嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷，並無此意，會注意表達方式」、「不是口誤但非心底話，只是與朋友之間非常低俗的笑話，不應展示在電視節目中，非常抱歉」。

Instagram截圖

6. Keyman親自為蔡俊彥解畫

失言風波在網上發酵，著名體育評述員馬啟仁(Keyman)於社交平台發文為蔡俊彥解畫，表示幾個月前蔡俊彥因為未能出戰奧運而少少憂鬱，但作為評述可以深入淺出，令到觀眾非常投入，亦一日比一日精靈，「個腦快過個嘴之後個嘴又快過個腦」，大讚其評述表現，不過亦希望蔡俊彥下屆不作評述，因為他希望蔡俊彥能夠出戰奧運，而在今屆的世錦賽，Keyman亦在社交平台為Ryan打氣「擋不住的Ryan」。