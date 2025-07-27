何君堯獲女粉絲贈15年老陳皮　放雜物堆四年終｢出土｣｜政壇諸事町

選委界立法會議員何君堯今日（27日）在Facebook發文表示，與家人吃完下午茶返回立法會工作時，發現一份來自粉絲的禮物 —— 一包15年歷史的老陳皮。何君堯憶起老陳皮四年前獲一名女粉絲贈送，對方更親切地稱呼他為「Junius哥哥」（何君堯英文名），卻被誤當「雜物」收起，直到最近才「出土」。



立法會議員何君堯今日（27日）發文表示，自己與家人吃完下午茶返回立法會工作時，發現一份來自粉絲的禮物——一包已有15年歷史的老陳皮。（資料圖片/廖雁雄攝）

何君堯在貼文提到在立法會工作時，發現雜物堆中有一包有15年歷史的老陳皮。正當他想拿來冲飲時，卻發現放著老陳皮的膠袋裡放著一張字條，拆開才發現原來陳皮是四年前一位名為Sheila的粉絲贈送的。

Sheila在紙條上親切稱呼何君堯為「Junius哥哥」，表示這袋陳皮自己已珍藏15年，希望他能以此泡水飲用，提神養生。（何君堯Facebook）

Sheila在紙條上親切稱呼何君堯為「Junius哥哥」，表示這袋陳皮自己已珍藏15年，希望他能以此泡水飲用，提神養生。

何君堯承認當時未有仔細察看內容，便將其誤當作雜物閒置在旁，直到四年後的今天才「出土」。

何君堯在貼文中也張貼了自己將老陳皮泡水的照片，笑稱15年的陳皮「果然零舍不同，勁香！」（何君堯Facebook）

何君堯在貼文中張貼將老陳皮泡水的照片，笑稱15年的陳皮「果然零舍不同，勁香！」有網民評論表示陳皮「時間越耐越正」，亦有網民笑稱陳皮「15+4 =19濃味情味鄉味」。