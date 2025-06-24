何君堯指林卓廷等3人誹謗　需待非白衣人案上訴　誹謗訴訟押後

立法會議員何君堯於2019年入稟控告郭榮鏗、林卓廷和毛孟靜誹謗，認為三人的言論意指何君堯和黑社會有關連。案件今(24日)在高等法院作案件管理會議時，何君堯申請把林卓廷於7.21非白衣人暴動案的定罪和判刑，加入案中。同時，林卓廷申請無限期押後誹謗案，以待他就非白衣人暴動案提出上訴。法官楊家雄批准兩項申請，因此把誹謗案無限期押後。



原告為何君堯，被告為郭榮鏗、林卓廷和毛孟靜。案件於2022年已獲法庭批准，設有陪審團審理。

何君堯於2019年7月21日曾在元朗出現。（網上圖片）

被告之一的林卓廷於2019年的7.21事件中被打傷。（資料圖片）

前立法會議員毛孟靜是被告之一。(資料圖片)

何君堯申請修改陳述申索書 ，並指依賴林卓廷於7.21非白衣人暴動案的裁決和判刑理由，以證明林卓廷在誹謗案中的言論屬惡意。法官認為，刑事案件的裁決和判刑理由，和何君堯誹謗案的案情相關，遂批准其申請。

此外，林卓廷亦申請誹謗案無限期押後，以待他就7.21非白衣人暴動的定罪和判刑提出上訴。法官指，考慮本案仍屬案件管理階段，又指若林卓廷在刑期案上訴得直，便影響他在誹謗案的理據，因此批准其申請。

案件編號：HCA1997/2019