黑雨｜無「超前部署」惹打工仔不滿　政府發言人這樣解釋

天文台今晨9時10分發出黑色暴雨警告信號，有冒雨返工的打工仔不滿政府無「超前部署」，由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會沒有就暴雨提前開會。



政府發言人回覆《香港01》查詢時，未正面回應為何未有「超前部署」安排，強調政府已制定一套靈活積極的災難管理策略，當天文台發出黑色暴雨警告後，隨即啟動緊急事故監察及支援中心實時監察、協調各應急服務單位的工作，保障市民安全。



民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒時，形容極端天氣出現得「很突然」，暴雨「快來快去」，影響不大，關愛隊亦有做好準備，特別服務東區、南區較受暴雨影響的區域。



天文台今晨9時10分發出黑色暴雨警告信號，打工仔艱難返工。（廖雁雄攝）

為何無「超前部署」？政府：黑雨後啟動緊急事故支援中心

《香港01》向政府查詢應對極端天氣督導委員會有否就今次暴雨提早召開會議應對，以及為何未有「超前部署」安排。

政府發言人回覆指，應對極端天氣督導委員會負責統籌各政策局及部門，落實並加強多項應對極端天氣的策略和措施。過去一年多，各政策局和部門已不斷加強各項基礎設施抵禦惡劣至極端天氣的能力，而政府已制定一套靈活積極的災難管理策略，列明所有相關政策局和部門的職責，以便各政策局和部門按照應變計劃所述保持緊密合作。

政務司司長陳國基領導「應對極端天氣督導委員會」。

發言人指，當遇上超強颱風吹襲香港或其他嚴重天災，並預計相當可能對香港造成廣泛和嚴重破壞時，應對極端天氣督導委員會會進一步督導和協調政府各政策局及部門作準備。今早天文台發出黑色暴雨警告後，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心隨即啟動，掌握並整合各部門的實時資訊，實時監察及協調各應急服務單位的工作，將極端天氣帶來的破壞和影響減至最低，保障市民安全。

6月24日，民政及青年事務局局長麥美娟會見傳媒，回應今晨「黑雨」下關愛隊採取的措施。（潘耀昇攝）

麥美娟：暴雨「快來快去」影響不大

麥美娟會見傳媒時，被問到今晨「黑雨」下關愛隊採取什麼措施，出動人數等，她指今早極端天氣出現得「很突然」，8時許到9時10分懸掛黑雨訊號，屬「很短時間」，多謝18區關愛隊「自動波」地收集地區情況，並將地區見到的情況反映給民政專員。

她又指，今晨應對黑雨開設10個臨時庇護中心，但雨「快來快去」，故使用者不多。她形容關愛隊在過程做好準備，特別東區、南區受到暴雨影響區域，以便有需要立即協助當區居民疏散，但重申幸好雨「快來快去」，影響不算大。